Viva

Carolina Jaikel se sincera sobre cómo enfrenta el cáncer: ‘Hay cosas más agresivas que hacer pero yo no quiero’

La empresaria explicó cómo sobrelleva los efectos de la quimioterapia, luego de recibir consultas de personas con el mismo diagnóstico

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Carolina Jaikel contó en sus redes sociales que está disfrutando con Bryan Ruiz en Magia del Poás.
Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, enfrenta un cáncer de pulmón con metástasis ósea en etapa 4. (Instagram Carolina Jaikel)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Carolina JaikelBryan Ruiz
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.