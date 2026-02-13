Carolina Jaikel se sincera sobre cómo enfrenta el cáncer: ‘Hay cosas más agresivas que hacer pero yo no quiero’

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, enfrenta un cáncer de pulmón con metástasis ósea en etapa 4.

Carolina Jaikel, esposa del exfutbolista costarricense Bryan Ruiz, explicó cómo enfrenta el cáncer de pulmón con metástasis ósea en etapa 4. La empresaria compartió detalles de su rutina tras recibir múltiples consultas en redes sociales sobre su tratamiento y cuidados diarios.

Jaikel afirmó que muchas personas le escriben luego de conocer su diagnóstico. Señaló que recibe mensajes de pacientes que atraviesan situaciones similares y desean saber qué prácticas le ayudan a sobrellevar el proceso.

“No sé si el cáncer está en aumento o si, como estoy en esta situación, ahora me escribe mucha gente que pasa por el mismo diagnóstico”, expresó.

La mujer indicó que evalúa publicar en su cuenta de Instagram una lista de productos y recomendaciones personales. Aclaró que ninguna persona con cáncer debe realizar cambios sin consultar a su oncólogo.

“Todo lo que hago se lo consulto a mi oncólogo. Nada puede hacerse sin su aprobación”, afirmó.

Jaikel describió al especialista como la figura central del tratamiento y comparó su rol con el de un director de orquesta. Explicó que, aunque reciba apoyo de nutricionistas o médicos funcionales, todas las decisiones deben pasar por el oncólogo.

En su caso, mencionó tres productos que incorporó en su rutina. Indicó que consume magnesio por las noches para aliviar dolores musculares y favorecer el descanso, también que la ansiedad forma parte del proceso y que un suplemento le ayuda a relajar el sistema nervioso.

También habló de los efectos cutáneos de la quimioterapia, ya que sufre resequedad intensa y ardor en el rostro. Por esa razón cambió sus productos de cuidado facial.

“Con la quimio tengo un ‘rush’ que va y viene desde diciembre. Hay cosas más agresivas que se pueden hacer para tratarlo, pero todavía no quiero. Entonces decidí cambiar todo mi ‘skincare’ y buscar opciones que me ayuden a calmar la piel”, comentó.

Carolina Jaikel cambió sus rutinas y utiliza magnesio, productos dermatológicos y pasta dental sin flúor para combatir los efectos de la quimioterapia. (Instagram)

Jaikel explicó que utiliza agua de rosas para refrescar e hidratar la piel varias veces al día.

Jaikel insistió en que el tratamiento médico es la base del proceso. Destacó su agradecimiento hacia su equipo médico en Costa Rica y en el hospital MD Anderson Cancer Center en Estados Unidos.

La empresaria señaló que, además de la medicación, existen acciones complementarias que pueden ayudar a aliviar síntomas. Mencionó, por ejemplo, la alimentación y el ejercicio.

Finalmente, indicó que continuará compartiendo información en redes sociales para apoyar a pacientes y familiares que atraviesan diagnósticos similares. Subrayó que la información responsable y el acompañamiento médico permiten afrontar la enfermedad con mayor control.