Viva

Así reaccionó Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, a muerte de famoso futbolista que padecía cáncer

La periodista compartió públicamente su sentir

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Carolina Jaikel
Las palabras de Carolina Jaikel llevan un significado especialmente conmovedor, pues la periodista enfrenta su propia batalla contra un cáncer. (Tomada de redes sociales. )







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Carolina JaikelBryan RuizXisco Quesada
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.