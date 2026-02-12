Así reaccionó Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, a muerte de famoso futbolista que padecía cáncer

Las palabras de Carolina Jaikel llevan un significado especialmente conmovedor, pues la periodista enfrenta su propia batalla contra un cáncer.

La esposa del exfutbolista Bryan Ruiz, Carolina Jaikel, reaccionó con profunda emoción ante la muerte de Xisco Quesada, el reconocido futbolista e influencer español que falleció este miércoles tras luchar contra un cáncer de páncreas con metástasis.

“Recemos por esta familia. Utilizaste cada segundo de tu diagnóstico para llevar amor, empatía y crear conciencia. Mi admiración por siempre”, escribió Jaikel en su cuenta de Instagram, acompañando el mensaje con una fotografía del joven deportista.

Las palabras de Jaikel llevan un significado especialmente conmovedor, pues la periodista enfrenta su propia batalla contra un cáncer de pulmón con metástasis ósea. Desde esa experiencia personal, su admiración hacia Quesada refleja una profunda identificación con su historia y su resiliencia.

Durante los últimos meses, Quesada, de apenas 28 años y padre de dos hijos, se convirtió en un referente en redes sociales. No solo compartió con honestidad el avance de su enfermedad, sino que también lideró una campaña solidaria que recaudó más de 902.000 euros (aproximadamente ¢526 millones), con el apoyo de más de 44.600 personas.

El joven español había anunciado que destinaría un 70% de los fondos a financiar investigaciones enfocadas en encontrar una cura para el cáncer de páncreas, la enfermedad que, finalmente, le arrebató la vida, pero no su legado de esperanza, empatía y fortaleza humana.