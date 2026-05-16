Vea cómo el equipo U-21 de Alajuelense dirigido por Bryan Ruiz remontó un partido que perdía 0-2

Bryan Ruiz es el director técnico del equipo U-21 de Liga Deportiva Alajuelense.

Bryan Ruiz tiene a Liga Deportiva Alajuelense en la final U-21 del Torneo de Clausura 2026 de la Liga ULatina de liga menor; pero la manera en la que lo consiguió llamó inclusive la atención del propio Ismael Rescalvo, quien se encontraba en las gradas del Estadio Alejandro Morera Soto.

La Liga llegó a este encuentro con una ventaja de 0-2 ante Pérez Zeledón. Sin embargo, los dirigidos por el excapitán de la Selección de Costa Rica y de Alajuelense entraron como dormidos a la gramilla híbrida de la Catedral.

Aunque la mayoría de los partidos de los cachorros se disputan siempre en las canchas del Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares, la Liga acostumbra a llevar los juegos de las instancias decisivas de liga menor al estadio.

Pérez Zeledón convirtió primero un penal con Allan Fallas, en el minuto 19, tras una falta en el área del defensor Giankarlo Romulus.

Luego fue Jocsan Valverde quien venció a Daniel Velásquez, con un remate potente al primer palo. Los generaleños estaban ganándole a la Liga 0-2 y el global se encontraba igualado, 2-2.

En el complemento, vino la reacción de la Liga dirigida por Bryan Ruiz. El equipo rojinegro nunca entró en desesperación y volvió a su juego habitual.

Hasta en FUTV señalaron que cuando se dio la primera jugada en asociación por parte de Alajuelense, apareció el gol.

El lateral por izquierda, Bryan Morales llegó a línea de fondo, sacó el centro y en el segundo palo, en el minuto 59, Ethan Barley ganó en las alturas, marcando el descuento en el partido, pero ya con eso, la Liga otra vez tomaba ventaja en el global.

Seis minutos después, Santiago Rosales cobró un tiro de esquina, un compañero no logró conectar de cabeza como quería, pero el balón le quedó al panameño Raheen Cuello, quien sin pensarlo sacó un remate cruzado y convirtió un golazo, ante la mirada de Ismael Rescalvo.

El partido se encontraba 2-2 y Alajuelense ya tenía ventaja de 4-2 en el global, pero faltaba algo. El gol de la remontada en la Liga de Bryan Ruiz, que llegó en el minuto 90+5.

Surgió de un pase entre líneas de Raheen Cuello, que no logró conectar Kenneth Bonilla. Pero él siguió peleando por esa bola, que le quedó a Jewel Bryden y logró el 3-2 en el partido, el del triunfo con remontada. Y el que dejó el global en 5-2.

La otra semifinal se completa este mismo viernes, cuando se enfrenten Sporting y Herediano. El partido de ida quedó 0-0.

Vea todos los goles en el partido entre Alajuelense y Pérez Zeledón en el Morera Soto

0-1: Gol de Allan Fallas

⏰ 19’ Gol de Allan Fallas que adelanta a Pérez Zeledón ante Alajuelense. pic.twitter.com/17dYNYXnJK — FUTV (@FUTVCR) May 15, 2026

0-2: Gol de Jocsan Valverde

⏰ 31’ Gol Pérez Zeledón, pone el 2-0 y empata el global ante Alajuelense. pic.twitter.com/LCS6pjyu3r — FUTV (@FUTVCR) May 15, 2026

1-2: Gol de Ethan Barley

⏰ 59’ Gol de Alajuelense que descuenta en el juego pero se adelanta en el global. pic.twitter.com/LblnsqQCUk — FUTV (@FUTVCR) May 15, 2026

2-2: Gol de Raheen Cuello

⏰ 65’ Gol de Alajuelense que empata el partido y encamina la serie. pic.twitter.com/laStpUdrob — FUTV (@FUTVCR) May 15, 2026

3-2: Gol de Jewel Bryden

⏰ 90+5’ Gol de Alajuelense que remonta el partido y sentencia la serie. pic.twitter.com/sLp3iEIXYt — FUTV (@FUTVCR) May 16, 2026

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