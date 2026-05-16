Puro Deporte

Vea cómo el equipo U-21 de Alajuelense dirigido por Bryan Ruiz remontó un partido que perdía 0-2

Bryan Ruiz reacomodó sus fichas en un partido complicado y tiene a Liga Deportiva Alajuelense en la final U-21. Aquí encontrará los goles

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Bryan Ruiz definió a Jorge Luis Pinto como un estratega en lo táctico.
Bryan Ruiz es el director técnico del equipo U-21 de Liga Deportiva Alajuelense. (Camerino ElPato&Toño/Camerino ElPato&Toño)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseU-21 de AlajuelenseLiga MenorBryan Ruiz
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.