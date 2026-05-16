Ismael Rescalvo cambia de planes y deja ver una de sus prioridades

Ismael Rescalvo llegó a Costa Rica el miércoles, porque el jueves fue presentado como nuevo técnico de Liga Deportiva Alajuelense. Era un viaje relámpago, pero estando en el país, el español cambió de planes.

El entrenador decidió postergar su regreso a Colombia, donde reside con su familia. Él cambió ese tiquete aéreo, porque quería ver los partidos de las divisiones menores.

Creyó que era oportuno empezar a analizar más de cerca a los jugadores de la cantera rojinegra en plena acción, porque está en sus planes darle oportunidad a los jóvenes.

Alajuelense y Pérez Zeledón disputaban el pase a la final de la categoría U-21 y, en la transmisión de FUTV, entrevistaron a Ismael Rescalvo.

En ese momento, los generaleños tenían una ventaja de 0-2 en el juego, con un penal de Allan Fallas y un tanto de Jocsan Valverde, en el Estadio Alejandro Morera Soto. Con eso, el global se encontraba 2-2.

Ismael Rescalvo dijo que estaba seguro de que la Liga sacaría la serie y, en el complemento, el equipo dirigido por Bryan Ruiz remontó el partido, ganándolo 3-2, con goles de Ethan Barley, Raheen Cuello y Jewel Bryden. Con eso, Alajuelense avanzó a la final U-21, dejándose la serie con un global de 5-2.

“Aprovechando el viaje, decidimos alargar un poco más para poder ver los partidos de este viernes y del sábado en la mañana y apoyando a los chicos, a ver si podemos llegar a las finales con Sub-19 y la Sub-21″, expresó Ismael Rescalvo en FUTV.

Después de eso, le preguntaron que cómo fue el contacto con Carlos Vela para llegar a la Liga y mencionó que ya habían trabajado en México.

“Hace unas semanas cuando hubo los primeros acercamientos y me enseñaron el proyecto, tanto don Joseph Joseph como Carlos, la verdad que encantado de poder aceptar la invitación y sumarme a un proyecto que tiene muy buena pinta y ojalá podamos entre todos construir una bonita historia”, citó el nuevo técnico de la Liga.

En cuanto a la idea, el plan de juego y qué caracteriza a Ismael Rescalvo, el español dijo que todo parte de los jugadores con los que cuenta.

“Tenemos una plantilla muy buena en la parte cualitativa, jugadores de muy bien pie, me gusta que el equipo sea propositivo y un equipo como la Liga te obliga a eso, control en los partidos, jugar en el campo rival.

”Que sea un equipo sólido, compacto defensivamente, que no se encajen goles, pero principalmente que se priorice por ir al ataque y ganar los partidos”, apuntó.

En cuanto a lo que no es negociable para él como técnico, dijo que dentro de los grupos están las normas de convivencia, y que para la salud general del equipo eso es clave.

“Hemos hablado de esos aspectos del pasado (casos de indisciplina) que todos conocemos, pero vamos a intentar que entre todos, con comunicación y disciplina y con rigidez en esa parte, ser muy firmes; porque cuando hay un grupo sano, unido y comprometido y disciplina, normalmente las cosas funcionan mejor como grupo”, destacó Ismael Rescalvo en la transmisión de FUTV.