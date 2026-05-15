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‘No es normal’: Ismael Rescalvo señala el gran problema de Alajuelense que quiere cambiar

Ismael Rescalvo cuenta los días para iniciar pretemporada con Liga Deportiva Alajuelense

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Por Fanny Tayver Marín
Ismael Rescalvo empieza a conocer a Liga Deportiva Alajuelense desde adentro y no entiende por qué el equipo no tiene más títulos.
Ismael Rescalvo empieza a conocer a Liga Deportiva Alajuelense desde adentro y no entiende por qué el equipo no tiene más títulos. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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