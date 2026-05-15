‘No es normal’: Ismael Rescalvo señala el gran problema de Alajuelense que quiere cambiar

Ismael Rescalvo empieza a conocer a Liga Deportiva Alajuelense desde adentro y no entiende por qué el equipo no tiene más títulos.

Ismael Rescalvo es del criterio que el trabajo es lo que hablará de él más que cualquier cosa que pueda decir en este momento, cuando asume las riendas de Liga Deportiva Alajuelense.

En su carrera le ha tocado levantar y poner sobre ruedas a equipos en problemas. Al empezar a ver a la Liga y la tendencia de los últimos años, ya detectó una situación que cataloga que “no es normal”. Y que él quiere cortar de raíz, con respecto a todo lo que le cuesta al León convertirse en campeón nacional.

De primera entrada, el nuevo técnico de Alajuelense quiso hablarle a la afición: “Lo más importante es que nosotros vamos a defender esa camiseta a muerte”.

Alajuelense presenta a Ismael Rescalvo como su nuevo técnico

Añadió que junto a su cuerpo técnico trabajará para que el liguismo se sienta identificado cada partido y que vean que su equipo sale a cualquier estadio a ganar todos los partidos.

“Que se sientan orgullosos de ver un equipo con entrega, valiente, competitivo, que salga a ser un equipo con iniciativa y que esperamos dominar los partidos”, destacó.

Eso lo dice a la gente, pero también es lo que quiere transmitirle a cada integrante del equipo, porque su estilo va de la mano con que el juego conecte con la gente.

Insistió que ya ha visto varios videos y que tiene una idea clara de lo que puede dar cada jugador.

“No tengo duda de que con lo que hay más algún retoque que podamos traer, somos altamente competitivos y somos capaces de hacer que el equipo juegue al fútbol y que esa forma de jugar nos lleve a la victoria”, subrayó.

Ismael Rescalvo venía de conocer las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, y aseguró que dentro de la exigencia que un club transmite a un cuerpo técnico y jugadores, es necesario que tengan todo para trabajar, como ocurre ahí.

“No hay excusas para llegar a ser campeones, tenemos todo, es cuestión de trabajar, de comprometerse, de ser profesionales y sin duda, lo más importante, hay una gran plantilla y tenemos que sacar el máximo partido de cada uno de ellos.

”Si sabemos mover eso, podemos ser un equipo campeón, que es lo que busca la Liga. No es normal que después de 25 torneos solo se hayan ganado dos (títulos nacionales). Eso es algo impropio en un club de la grandeza de la Liga. Estamos aquí para ayudar, para aportar nuestro granito de arena e intentar volver a ser campeones”, recalcó Ismael Rescalvo.

Tras un viaje relámpago a Costa Rica para su presentación oficial como técnico de Alajuelense, el español retornará a Colombia, donde se encuentra su familia.

Desde allá estará trabajando junto a Carlos Vela, porque viene la toma de decisiones. Él retornará el 24 o 25 de mayo, porque la pretemporada de la Liga empezará el 1.° de junio.

Para ese día, la intención es que esté confirmado al menos el 90% de la plantilla con la que los rojinegros le harán frente a los desafíos que traerá el segundo semestre de este año: Supercopa, Copa Centroamericana de Concacaf y Torneo de Apertura 2026.

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