¿Quién es Ismael Rescalvo y por qué lo contrató Alajuelense?

Después de que trabajaron juntos en México, el técnico Ismael Rescalvo y el gerente deportivo Carlos Vela se vuelven a juntar en Liga Deportiva Alajuelense.

Ismael Rescalvo Sánchez se convirtió oficialmente este jueves 14 de mayo en el nuevo director técnico de Liga Deportiva Alajuelense.

Después de la pesadilla vivida por los rojinegros en los primeros cuatro meses de 2026 y ante la decisión de Óscar Ramírez de no continuar, la Liga apuesta de nuevo por un técnico joven español.

No se compara con el caso de su último compatriota que estuvo en el banquillo de la Liga, Albert Rudé, porque el catalán nunca había dirigido, a pesar de tener un doctorado en fútbol.

Ismael Rescalvo sí cuenta con historial en la dirección técnica, luego de que dio por concluida su etapa como jugador, en la que se desempeñó como defensa.

El español de 44 años tiene recorrido como técnico en el fútbol lationamericano, pues trabajó en clubes como Envigado, Independiente Medellín, Independiente del Valle, Emelec, The Strongest, Mazatlán, Deportes Tolima y Barcelona Sporting Club.

Con experiencia dirigiendo en Copa Libertadores, superó en tres distintas ocasiones la fase de grupos (2019, 2022, 2024), convirtiéndose en el técnico español con más partidos dirigidos en dicho torneo.

El gran pero que muchos liguistas le ven sin necesidad de que empiece a trabajar es que nunca ha hecho campeón a un club. Sin embargo, el propio Ismael Rescalvo cree que hubo títulos que sí dejó encaminados antes de marcharse a otro proyecto.

La posición de Ismael Rescalvo sobre la indisciplina

De hecho, en Bolivia y en Ecuador hay cierto disgusto entre la gente porque ha dejado los equipos por una mejor oferta.

¿Qué puede esperar el liguismo del compromiso que puede tener con el proyecto y no salir de la institución si lo buscan de otro lugar?

“Son circunstancias del fútbol, cuando hay un proyecto sólido y estable y te da las herramientas para trabajar, no hay por qué cambiar”, afirmó Ismael Rescalvo ante esa inquietud.

Al revisar su hoja de vida en el banquillo, en su último club en Ecuador, el Barcelona, no le fue tan bien como en otros equipos. La Nación le consultó al entrenador español qué cree que lo afectó ahí, en esa etapa.

Prefirió reservarse lo que señalan diferentes medios de comunicación allá, que uno de los integrantes de la planilla murió asesinado en un sonado caso por presunto narcotráfico.

De lo que sí habló Ismael Rescalvo sobre esa última etapa en el fútbol ecuatoriano fue de otros problemas que experimentaba el equipo.

“Fue una etapa compleja, un club muy convulso, donde tuvimos que sufrir una serie de impagos de cinco o seis meses sin cobrar. Imagínate, tener que convivir con una plantilla comprometida al 100% pero sin cobrar.

”Y situaciones anormales en el fútbol que sucedieron, que no son normales en un club de fútbol; pero que son experiencias que uno vive y que dejan muchos aprendizajes”, respondió.

Además, indicó que, a pesar de todas las dificultades, se siente agradecido de haber sido parte de ese club grande donde disfruté mucho. Incluso, contó que como vivió seis años en Ecuador, ese país es para él como una segunda casa.

Pero tampoco se enfoca en lo que pasó antes en su carrera, sino que se concentra en su presente y futuro con Alajuelense. El español y la Liga empiezan de cero, en lo que él califica como “un reto ilusionante”.

Lleva días estudiando a cada jugador y cree que los rojinegros cuentan con un equipo para competir por los máximos objetivos y, según él, ese material humano se tiene que potenciar al máximo con las instalaciones que tiene la Liga.

Él habla de un trabajo con el primer equipo que debe articularse con el de las fuerzas básicas, conjunto y que los cachorros que vayan subiendo, lleguen lo más preparados posible.

“Todo el mundo quiere ganar, todo el mundo se prepara para ganar y sé que la Liga debe de ganar. Lo bueno que tenemos es que tenemos casi siete semanas de pretemporada para el método de trabajo, poder hacer amistosos para ajustar detalles y he visto cosas muy buenas en el equipo.

”Mi objetivo es construir sobre lo construido, porque hay bases importantes sólidas bien diseñadas y queremos intentar construir sobre lo que el club ya lleva tiempo haciendo”, manifestó el español.

¿Por qué Alajuelense fichó a Andrés Rescalvo?

Si se analiza qué ha pasado en el fútbol nacional durante los últios 15 años, la mayoría de títulos los han ganado técnicos costarricenses.

Pero en este caso, el gerente deportivo de la Liga, Carlos Vela, afirmó que en el análisis para definir al nuevo técnico del club, el pasaporte no tuvo ningún peso.

Fue muy claro en que no se evaluaba si era costarricense, argentino, mexicano o español.

“Sé que ha habido españoles antes porque me llegan mensajes de conocidos y los antecedentes, no somos ajenos a eso, pero cada quien construye su historia”, citó Carlos Vela.

Reiteró lo que dijo hace una semana, cuando esbozó los rasgos del perfil de técnico que andaba buscando Alajuelense, basado en cinco puntos.

“Una persona con una reputación intachable a nivel de valores, una persona que tuviera experiencia en un club grande con la constante presión de ganar cada partido, cada torneo. Una persona afín a las áreas multidisciplinarias que el CAR ofrece, alguien que le saque el mayor provecho a lo que tenemos.

”Una persona que de un alto impulso a los jóvenes, que tenga experiencia en proyectos de trabajo con los jóvenes, que desarrollen la proyección y que viva el juego con un estilo protagonista”, recordó.

Alajuelense exploró algunos candidatos, pero en la lista, quien siempre llevó las de ganar en la escogencia fue el español.

Alajuelense presenta a Ismael Rescalvo como su nuevo técnico

“Eran los cinco puntos claves y creo que Ismael encaja perfecto en el perfil y eso fue en lo que nos basamos, no tenía nada que ver con la nacionalidad”, recalcó Carlos Vela.

Como trabajaron juntos en el pasado, en México, el gerente deportivo de la Liga sabe muy bien lo que puede esperar del técnico que propuso como su principal opción para el banquillo y que contó con el respaldo de la Junta Directiva.

“La presión que se vive en Alajuelense es propia de un club grande y no es algo distinto de lo que hayamos vivido Ismael o yo en clubes grandes previamente. El compromiso por buscar el título está desde hoy”, afirmó Carlos Vela.

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