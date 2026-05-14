¿Joel Campbell está en los planes de Ismael Rescalvo? Así responde el nuevo técnico de Alajuelense

Una de las primeras preguntas que respondió Ismael Rescalvo como el nuevo director técnico de Liga Deportiva Alajuelense fue sobre qué pasará con Joel Campbell, si lo quiere o no en el equipo.
“De Joel tengo conocimiento que el jugador ya terminó su contrato con el club. Hablando con Carlos (Vela) vamos a tener una conversación con el jugador y a partir de ahí veremos qué es lo mejor para todos y ahí tomaremos la decisión”, aseguró Ismael Rescalvo.
A hoy, no hay una decisión tomada con respecto al mundialista de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.
“Vamos a tomar estos días para evaluar la situación y sin prisa decidir”, aseguró el nuevo estratega de los rojinegros.