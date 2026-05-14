Ismael Rescalvo: esto es lo primero que dijo el nuevo técnico de Alajuelense

Ismael Rescalvo fue presentado por Carlos Vela como el nuevo técnico de Liga Deportiva Alajuelense.

Liga Deportiva Alajuelense presentó al español Ismael Rescalvo como su nuevo director técnico y, de inmediato, pone manos a la obra.

El español de 44 años ya había coincidido en México con Carlos Vela. Ahora en la Liga tiene el desafío de conquistar un título por primera vez como director técnico.

Ismael Rescalvo, el hombre que releva a Óscar Ramírez cuenta con experiencia en clubes como Club Sport Emelec, Barcelona Sporting Club, Independiente del Valle, Deportivo Independiente Medellín, Deportes Tolima, The Strongest y Mazatlán Fútbol Club.

Alajuelense presenta a Ismael Rescalvo como su nuevo técnico

Además, tiene el récord de ser el entrenador español con más partidos dirigidos en la Copa Libertadores.

Primero hizo uso de la palabra Carlos Vela, quien afirmó que es un técnico que conoce desde hace varios años y ha seguido su trayectoria por los clubes que ha dirigido y aseguró que encaja en las características y el perfil que estaban buscando.

Seguidamente, le dio la bienvenida a Alajuelense y le dijo que para él era un gusto que trabajaran juntos de nuevo.

“Para mí es un día importante, donde llego a un club con retos y objetivos grandes, de los que me gusta afrontar y agradecer tanto a don Joseph Joseph y a Carlos Vela por invitarme a sumarme a este proyecto e intentar aportar para conseguir los objetivos”, manifestó Ismael Rescalvo.

En la Liga, él buscará alzar su primer título desde el banquillo, algo que a nivel de aficionados ya genera dudas, en vista de experiencias pasadas con otros entrenadores, y porque Alajuelense necesita sí o sí ser campeón.

Según Ismael Rescalvo, “a veces el fútbol no premia lo inmediato”. Tras pronunciar eso, el español dijo que cuando un equipo hace las cosas bien y está peleando arriba, “al final los títulos llegan”.

Dijo que en este momento lo que le preocupa es conocer la plantilla que tienen y que en los últimos días ha visto muchos partidos del equipo.

“Conozco a los jugadores y me ocupo en intentar sacar lo mejor de esta plantilla. El último semestre no ha sido el mejor y vamos a poner todo el esfuerzo para que podamos sacar el mejor rendimiento de cada jugador y no tengo duda de que con esta plantilla vamos a luchar por todo lo alto”, afirmó Ismael Rescalvo.

El técnico firmó por un año con la Liga y lo acompañará el cuerpo técnico con el que ha trabajado en los últimos cinco años. Además, tendrá un asistente técnico nacional.

A nivel académico en cuanto a fútbol, el español está acreditado con licencia UEFA Pro y licencia Pro Conmebol.

Según indicó Alajuelense al presentarlo, “Rescalvo construyó una reputación internacional como especialista en metodología, tecnificación y formación de élite. Su perfil combina conocimiento, exigencia y una visión moderna del fútbol, con especial atención al crecimiento de jugadores jóvenes y a la construcción de equipos competitivos con identidad”.

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