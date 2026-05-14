Puro Deporte

Ismael Rescalvo tomará el puesto que dejó Óscar Ramírez en Alajuelense

Conozca una pincelada del nuevo entrenador de Liga Deportiva Alajuelense

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Carlos Vela e Ismael Rescalvo trabajaron juntos en el pasado. Ahora se reencuentran en Liga Deportiva Alajuelense.
Carlos Vela e Ismael Rescalvo trabajaron juntos en el pasado, en México. Ahora se reencuentran en Liga Deportiva Alajuelense. (Mazatlán/Mazatlán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseMovimientos de AlajuelenseApertura 2026Ismael Rescalvo
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.