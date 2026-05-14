Ismael Rescalvo tomará el puesto que dejó Óscar Ramírez en Alajuelense

Carlos Vela e Ismael Rescalvo trabajaron juntos en el pasado, en México. Ahora se reencuentran en Liga Deportiva Alajuelense.

Liga Deportiva Alajuelense tenía todo calculado, hasta los tiempos exactos para dar a conocer el nombre de su nuevo director técnico: el español Ismael Rescalvo.

Ya el gerente deportivo del club, Carlos Vela, había adelantado desde el pasado jueves 7 de mayo —cuando brindó una atención individualizada a los medios de comunicación—, que la escogencia del nuevo estratega iba a demorarse una semana.

Ismael Rescalvo ingresó a territorio nacional el miércoles y este jueves, a las 10:30 a. m., la Liga lo presentará de manera oficial como el hombre que asumirá un puesto en el que Óscar “Macho” Ramírez decidió no continuar, después de un año al frente del club.

Se trata de un entrenador español de 44 años, con experiencia en clubes como Club Sport Emelec, Barcelona Sporting Club, Independiente del Valle, Deportivo Independiente Medellín, Deportes Tolima, The Strongest y Mazatlán Fútbol Club.

En su currículo destaca que clasificó a Mazatlan haciendo el record histórico del club, con el presupuesto más bajo de México.

Dejó a Strongest con 14 puntos de ventaja sobre el segundo y el club quedó campeón ese año, ya con el trabajo que encaminó antes de marcharse a otro equipo. Además, en Ecuador dirigió a tres clubes grandes.

Ismael Rescalvo llega a Alajuelense a sabiendas de que el gran reto es ser campeón sí o sí.

Él asume las riendas de un equipo que tras tocar fondo entre enero y abril luego de coronarse monarca nacional, el cuadro rojinegro tiene la necesidad urgente de levantarse, sin excusas y sin margen de error.

¿Qué había dicho Carlos Vela sobre el nuevo técnico?

Carlos Vela aseguró la semana pasada que la elección del nuevo timonel se convierte para Alajuelense en lo que calificó como “la decisión más importante del verano”.

También trazó los rasgos de un “retrato” hablado con las características esenciales que buscaban los manudos, a sabiendas de que para todo lo que vienen, no tienen ningún margen de error.

“Buscamos un perfil de una persona que tenga una reputación intachable, que venga con buenos valores, que sepa también lo que es estar en un club grande, con la exigencia de ser campeón, donde cada partido es importante”, comentó Carlos Vela a La Nación, hace una semana.

Dijo que debe ser alguien afín a las áreas multidisciplinarias que ofrece el CAR, apegado a la nutrición, la psicología, la preparación física y el desarrollo humano, además de tener un estilo de juego que la gente disfrute.

“Yo sé perfectamente que el aficionado liguista quiere un equipo valiente, un equipo que vaya para adelante, un equipo protagonista, un equipo que corra riesgos. Tiene que ser un técnico que vive el fútbol desde ese lugar, y que disfrute y proyecte jóvenes”, citó.

Una vez nombrado el técnico, ahora la misión que sigue es tomar su parecer para ejecutar movimientos en la plantilla de jugadores, en cuanto a salidas y llegadas.

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