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Ismael Rescalvo deja en ‘shock’ al periodista Anthony Porras: esto pasó en plena conferencia (video)

Ismael Rescalvo le dijo a Anthony Porras lo que el comunicador jamás pensó, al ser la primera vez que ambos se veían

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Por Fanny Tayver Marín
Anthony Porras confiesa que se sorprendió ante lo que le dijo Ismael Rescalvo.
Anthony Porras confiesa que se sorprendió ante lo que le dijo Ismael Rescalvo. (Cortesía Anthony Porras y Liga Deportiva Alajuelense/Fotocomposición en Canva)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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