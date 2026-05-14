Ismael Rescalvo deja en ‘shock’ al periodista Anthony Porras: esto pasó en plena conferencia (video)

Anthony Porras confiesa que se sorprendió ante lo que le dijo Ismael Rescalvo.

Anthony Porras llegó al Centro de Alto Rendimiento (CAR) para hacer su cobertura sobre la presentación de Ismael Rescalvo como el nuevo director técnico de Liga Deportiva Alajuelense.

Como es habitual, primero le conceden el micrófono a los medios que se encuentran en vivo, de modo que el periodista de Columbia fue uno de los primeros en preguntar.

Anthony Porras se presentó y le dijo: “Yo reviso su currículo y veo cosas muy respetables, dirigir en diferentes países, Copa Libertadores y demás, pero no le encuentro un título ganado. Usted viene a un equipo donde no sirve llegar a una final para ser subcampeón, sino que se ocupa ser campeón”.

Después de esa introducción, el periodista lanzó la pregunta: “¿A qué se debe que en su currículo no tenga un campeonato y la exigencia de que le den este equipo sin ser campeón?”.

Ismael Rescalvo lo vio y le dijo: “Hola, Anthony, mucho gusto. Creo que eres la famosa Pitón”.

El periodista se quedó viéndolo como si estuviera en “shock”, mientras que muchos de los presentes en esa conferencia se rieron de inmediato, incluido el propio técnico de la Liga.

“Un placer, había escuchado mucho de ti”, añadió el entrenador.

Carlos Vela intervino con esta frase: “Cosas buenas seguro”, a lo que el entrenador replicó: “Cosas buenas...”.

Ismael Rescalvo opina sobre la falta de títulos en su carrera

¿Qué dice Anthony Porras sobre esa anécdota con Ismael Rescalvo?

Concluida la conferencia en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, Anthony Porras le dijo a La Nación que se sorprendió en el momento, porque jamás pensó que el nuevo técnico de la Liga le iba a decir eso.

“Estaba conociendo a don Ismael, francamente no sabía quién era y pensé que él no tenía ni la menor idea de quién era yo, pero cuando le hice la pregunta, me reconoció”, manifestó el periodista.

Contó que él por lo general lo que intenta es hacer una pregunta directa y que sea respetuosa.

“Ahora lo hice, pero en realidad lo que me sorprendió fue cuando me dijo que si yo era la famosa Pitón. Me pareció primero un buen tipo, él suelta ahí algunas risas, pero lo dijo en un modo jocoso, ameno.

”Y eso que pasó hasta a mí me dice que es un técnico que ya se ha empapado de todo, incluso de la prensa que va a enfrentar en el país”, mencionó Anthony Porras.

De inmediato, empezaron a llegarle mensajes, porque esa rueda de prensa estaba siendo muy seguida.

“La gente me empezó a vacilar con eso de que ya es internacional lo de la Pitón”, citó. Además, recordó que ese apodo se lo puso Alonso Solís en el programa Visión del 10, cuando él acompañaba al Mariachi, a Athim Roper y a Andrey Campos.

“Ellos vacilando dijeron que yo era un periodista que parecía como una culebra en las conferencias y en las zonas mixtas. En los estadios y en los ambientes de fútbol me pasa que hay gente que no sabe que yo me llamo Anthony, pero que soy la Pitón. Hay gente que me conoce más así que como Anthony Porras”, relató.

¿Y qué respondió Ismael Rescalvo?

Después de ese intercambio que se convirtió en una anécdota, Ismael Rescalvo le contestó al periodista lo que le preguntó: “Sin duda a veces el fútbol no premia lo inmediato. Cuando un equipo está acostumbrado a hacer las cosas bien y está peleando arriba, al final los títulos llegan.

”Me pasó en dos circunstancias puntuales cuando estaba en Independiente del Valle, que llegué con el equipo en descenso, lo clasificamos a Copa Sudamericana, pasamos varias eliminatorias y ahí pasé a Emelec.

”El equipo estaba muy cerca de ganar la Sudamericana y la otra situación fue que si me hubiera quedado tranquilamente en Strongest le sacábamos 14 puntos a Bolívar, con el título en el bolsillo prácticamente y decidí irme a México porque sentía que mi ciclo había terminado ahí y quería un nuevo proyecto”.

Agregó que no tiene dudas de que esos títulos que no ha obtenido ha sido porque en algunos caso ha perdido finales, y que si eso pasó es porque las ha jugado.

“Pero otras veces porque me he ido en momentos donde el club estaba muy cerca de ganarlo. Al final, es lo que menos me preocupa. Me preocupa el estar bien, conozco bien la plantilla, he estado viendo partidos del equipo”, citó.

También dijo que ya conoce bien a cada uno de los jugadores y que se ocupará en intentar sacar el mejor rendimiento de esta plantilla.

“El semestre anterior no ha sido el mejor y vamos a poner todos los esfuerzos para que podamos sacar el mejor rendimiento de cada jugador. No tengo duda de que con esta plantilla vamos a luchar por todo lo alto”, afirmó.

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