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Carolina Jaikel vio a Bryan Ruiz hacer lo que nunca pensó en los días más duros cuando llegó el cáncer

Carolina Jaikel cuenta por qué ella siempre le ha dicho a Bryan Ruiz que a él le toca el rol más duro

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Por Fanny Tayver Marín y Juan Pablo Sanabria
Carolina Jaikel contó en sus redes sociales que está disfrutando con Bryan Ruiz en Magia del Poás.
Carolina Jaikel se abrió a contar cómo ha sido Bryan Ruiz desde que recibieron el diagnóstico de ella, de cáncer de pulmón con metástasis ósea. (Instagram Carolina Jaikel/Instagram Carolina Jaikel)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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