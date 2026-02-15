El mensaje de amor de Carolina Jaikel a Bryan Ruiz en medio de su lucha contra el cáncer

Unos días después de que Bryan Ruiz reveló cómo el amor y la fe guían la lucha de su esposa Carolina Jaikel contra el cáncer de pulmón con metástasis ósea, ella misma aprovechó el 14 de febrero para escribirle un mensaje público a ese hombre que ha estado con ella de manera incondicional en las buenas y en las malas.

La publicación la hizo en su cuenta de Instagram y así empezó sus palabras para el excapitán de Selección de Costa Rica y de Liga Deportiva Alajuelense: “Feliz San Valentín mi amor”, en una especie de carta acompañada de una fotografía juntos.

“Esta foto para mi es un recordatorio diario de todo lo que hemos vivido, especialmente este último año, y lo que vos significás en mi vida. No tengo duda que veníamos alistándonos para este momento, para que cuando la tormenta nos golpeara vos y yo estuviéramos más unidos y compenetrados que nunca”, mencionó Carolina Jaikel en ese escrito dedicado a Bryan.

Apuntó que ella sabe que Dios es quién la tiene en este lugar, pero que también sabe que tenerlo a su lado es el amor de Dios en el estado más puro que se puede sentir.

“Cuando el amor no se trata de salidas, cenas y vacaciones. Sino cuando se trata de estar día a día presente, cuando el miedo es tan grande que cuesta hablar y el dolor tanto que las lágrimas no dejar de correr. Cuando todo se vuelve cuesta arriba y vos decidís no sólo quedarte a mi lado sino quedarte con la gracia más grande de Dios.

”Has sido mi pilar y el de nuestros hijos estos meses, con esa paciencia amorosa tuya de siempre, esa mirada llena de amor y paz que trasmitís y esas palabras sabias que a mí me reconfortan el alma”, anotó.

En ese mensaje cargado de amor, ella trató de encontrar las palabras exactas que posiblemente dejaron sin aliento al actual técnico de la U-21 de la Liga.

“Dejaste tus sueños, tus prioridades y tus necesidades a un lado para simplemente tomarme la mano y transitar conmigo los días más retadores de mi vida. Sos luz y amor puro Bryan, yo antes te amaba, admiraba y valoraba pero lo que yo te amo ahora, sólo Dios puede entenderlo.

”Espero que Dios me regale mucha vida para que podamos sentirlo mucho tiempo a través de nuestro amor y me regale muchas oportunidades para hacerte sentir tan valorado y amado como vos me has hecho sentir a mí”, concluyó Carolina Jaikel.

