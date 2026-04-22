Puro Deporte

El drama de Alajuelense: qué necesita la Liga para clasificar

Estas son las combinaciones de resultados que requiere Liga Deportiva Alajuelense para su milagro en el Torneo de Clausura 2026

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Por Fanny Tayver Marín
Alajuelense frente a Guadalupe por la fecha 14 del Torneo de Clausura 2026
Liga Deportiva Alajuelense necesita un milagro para no quedar eliminado en la fase regular del Torneo de Clausura 2026. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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