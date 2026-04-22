El drama de Alajuelense: qué necesita la Liga para clasificar

(JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Liga Deportiva Alajuelense necesita un milagro para no quedar eliminado en la fase regular del Torneo de Clausura 2026.

Liga Deportiva Alajuelense está contra las cuerdas y al borde del nocaut en el Torneo de Clausura 2026, tal y como lo refleja la tabla de posiciones.

El equipo de Óscar “Macho” Ramírez tiene el agua al cuello y un panorama que, más que difícil, parece una misión imposible, aunque todavía posee opciones matemáticas.

Con apenas 23 puntos y ubicados en la quinta casilla, los manudos están en aprietos. Los resultados que se dieron el martes, con el triunfo de Liberia ante Sporting en el Estadio Puente Piedra, en La Argentina de Grecia, junto a la victoria de Cartaginés ante San Carlos no le beneficiaron en nada a los manudos.

Desde el domingo pasado, en ese clásico que acabó con polémica arbitral por el agarrón de Gerald Taylor sobre Alexis Gamboa que no se sancionó y que la propia Comisión de Arbitraje sentenció que eso era penal en el cierre del juego, la Liga dejó de depender de sí misma.

El campeón nacional no está eliminado, pero para evitar que se consume un desastre total en este semestre, la Liga requiere una combinación de resultados que se percibe difícil.

¿Qué tiene que pasar para que Alajuelense clasifique? El primer paso es que la Liga gane los seis puntos que le restan, este jueves en casa ante Puntarenas y el próximo domingo de visita frente a Liberia.

Y hay que recordar que ganar sus propios juegos se les ha hecho un mundo... De 16 partidos disputados, los rojinegros registran 6 ganes, 5 empates y 5 derrotas.

Cualquier traspié, llámese empate o derrota este jueves o el domingo, significaría el adiós definitivo del campeón nacional. Si Alajuelense cumple con su parte, llegaría a un techo de 29 unidades.

Suponiendo que eso ocurra, la Liga requiere de algo más y ahí también el panorama se vuelve color de hormiga. Incluso ganando todo, los manudos necesitan que algo pase en otros estadios para que llegue su milagro.

Óscar Ramírez tiene claro que el panorama de Alajuelense es complejo. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El mismo viento de esperanza que se ve en los capítulos del programa La Rosa de Guadalupe, al que se aferra precisamente Guadalupe para no bajar a la Segunda División, es el que necesita Alajuelense.

¿Por qué? Porque los dos partidos que le restan a ese club que ha cargado con la sombra del descenso y que se convirtió en la opción número uno de la prensa deportiva como candidato al descenso, pueden ayudarle a la Liga.

En el ejercicio de números con calculadora en mano, Alajuelense necesita un desplome de Cartaginés, o uno de Saprissa.

Esto necesita Alajuelense de Cartaginés

Cartaginés ya tiene 29 puntos. La Liga necesita que el equipo de la Vieja Metrópoli pierda su último partido ante Guadalupe.

Solo así, los manudos podrían empatarlos en puntos y superarlos por el criterio de gol diferencia, donde actualmente, la Liga tiene un +6 frente a +1 de Cartago. Y en el entendido de que Alajuelense gane sus juegos, esa cifra subiría para los rojinegros.

¿Y cómo entra Saprissa en la ecuación de Alajuelense?

Saprissa tiene 28 puntos y dos partidos pendientes: uno de ellos será este miércoles contra Guadalupe y el otro será el domingo de visita frente a Puntarenas.

Para que la Liga tenga vida, el Monstruo tendría que sumar un punto como máximo en sus dos juegos restantes. Si Saprissa gana uno solo de sus encuentros, llegaría a 31 unidades, volviéndose inalcanzable para Alajuelense.

Es decir, Alajuelense necesita que su archirrival empate un partido y pierda el otro; o que Saprissa caiga en los dos partidos que le quedan...

La Liga prende las velas, a la espera de que Guadalupe y Puntarenas le den una mano frenando a Saprissa y Cartaginés, mientras que Óscar Ramírez y sus hombres intentan descifrar cómo ganar los dos juegos venideros bajo una presión asfixiante.

Y en ese contexto, Alajuelense se debate entre el milagro o la catástrofe, con calculadora en mano, dependiendo de otros.

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