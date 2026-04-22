Cartaginés sacude fantasmas, acerca su clasificación y confirma que Alajuelense depende de un milagro

Cartaginés consiguió una victoria que aleja “fantasmas”. Los brumosos vencieron 2-1 a San Carlos en un juego complejo, trabado, de esos en los que los blanquiazules, en otra época, perdían inexplicablemente y se complicaban la existencia.

No obstante, este duelo era clave para los blanquiazules, porque les permitió llegar a 29 unidades y quedar a las puertas de la clasificación. Además, obliga a la Liga a ganar todo lo que le queda y depender de otros resultados si quiere mantener aspiraciones de clasificar, ya que la distancia entre ambos es de seis puntos (justo lo que le resta por disputar).

Si la Liga derrota a Puntarenas FC el jueves, Cartaginés necesitará al menos un punto en la última jornada frente a Guadalupe para asegurar su lugar en semifinales.

El duelo no fue sencillo para los dirigidos por Amarini Villatoro, ya que San Carlos llegó con la clara intención de dejar prácticamente definido el tema del descenso; incluso, se evidenció su apuesta por sostener el empate.

“Tuvimos un partido aceptable, pero no alcanzó al final para un buen resultado por lo que debemos continuar trabajando. Nosotros tenemos un partido y hay que ir a ganarlo en la última fecha, esto no se acaba hasta el cierre”, afirmó Allen Guevara, uno de los referentes de San Carlos, a los medios de comunicación.

La primera anotación del compromiso llegó al minuto 26, gracias a Juan Gaete. El extremo brumoso se adentró por la izquierda y sacó un remate cruzado que dejó sin reacción a Mario González, arquero rival. No obstante, antes del final del primer tiempo, Jeikell Venegas marcó el 1-1 al 46’.

Al cierre de la primera parte, en Cartago se sentía un ambiente pesado y temeroso, ya que, de no conseguir la victoria, el panorama de clasificación se complicaba y la Liga volvía a tomar impulso.

Además, los brumosos estaban cediendo el cuarto puesto de la tabla general a Liberia, lo que compromete sus posibilidades de cara a la próxima edición de la Copa Centroamericana.

Sin embargo, al 51’, una de las promesas del club, Elian Lanfranchi, desató la locura con un cabezazo que significó el 2-1.

“Es un sueño lo que estoy viviendo, yo me esfuerzo por brillar de esta forma. Yo soy argentino, pero quiero la nacionalidad costarricense. Nosotros sabemos que nos falta un punto para clasificar y al final lo tenemos que buscar”, acotó el artillero de origen argentino.

La anotación llenó de confianza a Cartaginés, que comenzó a manejar el segundo tiempo con inteligencia. Aun así, no dejó de sufrir, pues Allen Guevara estrelló un balón en el horizontal.

Al final, Cartaginés sumó tres puntos de oro, mientras que San Carlos deberá esperar que Guadalupe no derrote a Saprissa para asegurar matemáticamente su permanencia en la máxima categoría.

Por su parte, los dirigidos por Villatoro ya palpitan las semifinales, aunque todo dependerá de lo que haga la Liga ante Puntarenas: si los erizos no ganan, los brumosos asegurarán su lugar entre los cuatro primeros.

Los de la Vieja Metrópoli necesitaban el triunfo con urgencia, ya que en los últimos cuatro partidos registraban una victoria y tres derrotas, lo que había golpeado su confianza.