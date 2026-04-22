Fútbol

Cartaginés sacude fantasmas, acerca su clasificación y confirma que Alajuelense depende de un milagro

Cartaginés triunfó contra San Carlos en un partido que en otra época perdía. Los brumosos ya respiran aires de semifinales

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Por Esteban Valverde
Juan Gaete marcó el primer gol de Cartaginés ante la Asociación Deportiiva San Carlos.
Juan Gaete marcó el primer gol de Cartaginés ante la Asociación Deportiiva San Carlos. (Piedra Photo/Piedra Photo)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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