El ‘colchón’ que da tranquilidad a Wálter ‘Paté’ Centeno y San Carlos en la lucha por no descender

Walter Paté Centeno y San Carlos, están muy cerca de lograr el objetivo de mantenerse en la Primera División.

Aunque Wálter “Paté” Centeno ya vivió las mieles de ser campeón en la Liga de Ascenso con Municipal Grecia, en la Primera División con el Deportivo Saprissa, además de conquistar la Liga Concacaf y un Torneo de Copa con Herediano, la lucha por evitar el descenso no es nueva para él.

Centeno ya salvó al Santos de Guápiles de caer a la segunda división, por lo que ahora asume la situación de San Carlos con calma, a pesar de la derrota ante Herediano (1-0) y de quedar a solo seis puntos de Guadalupe FC en la tabla acumulada.

Los norteños suman 33 puntos y un -19 en la diferencia de goles, mientras que los guadalupanos, que vencieron 1-0 a Pérez Zeledón, llegaron a 27 unidades y un -29. La diferencia es de seis puntos y 10 goles, cuando solo restan seis unidades por disputar en el campeonato.

San Carlos visitará este martes a Cartaginés en el estadio Rafael “Fello” Meza, a las 8 p. m., y cerrará en casa ante Pérez Zeledón el domingo.

Por su parte, Guadalupe tiene un cierre más complejo, ya que enfrentará al Saprissa este miércoles en el estadio Ricardo Saprissa, a las 8 p. m., y luego recibirá a Cartaginés. Ambos rivales están en la lucha por clasificar a semifinales.

Los Toros del Norte necesitan al menos un punto para asegurar la permanencia. En cambio, los josefinos deben ganar ambos partidos por un buen margen de goles y esperar que San Carlos pierda sus dos compromisos por una diferencia amplia, para remontar el déficit de 10 tantos entre ambos equipos.

“Hemos trabajado esta situación (del descenso) en el torneo pasado y ahora. No es nuevo para nosotros. Siento que los jugadores han sido lo suficientemente valientes. Por dicha hay muchas opciones y tenemos un colchón que aún nos respalda”, expresó Centeno tras el juego ante Herediano.

De acuerdo con el técnico sancarleño, el equipo mantiene la misma línea con la que inició el campeonato y solo necesita ser más efectivo para sellar su permanencia en la máxima categoría en los próximos encuentros.

“Me ha tocado dirigir equipos grandes y pelear un descenso, por eso sabemos a lo que nos enfrentamos. Es importante seguir trabajando y transmitir todo lo positivo para el juego del próximo martes. El fútbol siempre premia a quienes se esfuerzan. Ya es justo salir de esto”, enfatizó.

Sobre la derrota ante el Team, Centeno la calificó como un “resultado extraño” por el desenlace del compromiso.

“La verdad quiero felicitar a mis jugadores que tuvieron participación, porque lo hicieron bien. El resultado es extraño. No es la primera vez que nos pasa con un equipo grande. Antes de la anotación de ellos tuvimos una ocasión que debía ser gol y luego se dio esa jugada. El fútbol es así”, concluyó.