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El ‘colchón’ que da tranquilidad a Wálter ‘Paté’ Centeno y San Carlos en la lucha por no descender

El técnico de San Carlos, Wálter ‘Paté’ Centeno, se aferra al colchón que le queda, para evitar el descenso de su equipo

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Por Juan Diego Villarreal
Herediano vs San Carlos
Walter Paté Centeno y San Carlos, están muy cerca de lograr el objetivo de mantenerse en la Primera División. (Albert Marín/John Durán)







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Wálter Paté CentenoSan CarlosTorneo Clausura 2026
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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