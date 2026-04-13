Wálter Centeno le pidió perdón a la prensa el día que firmó la salvación con San Carlos

Wálter Centeno aseguró que ahora es un técnico más maduro. El entrenador salió muy contento luego del triunfo de San Carlos 4 a 0 contra Guadalupe y de prácticamente asegurar la permanencia en la Primera División.

“Paté” aprovechó para pedirle una disculpa a la prensa por no contestar preguntas en la fecha anterior, cuando perdieron 5 a 1 contra el Municipal Liberia.

—¿Cuál es su criterio del triunfo ante Guadalupe?

—Quiero pedirles disculpas. En la última conferencia pedí no hablar, pero quiero disculparme con la prensa porque en ese momento no estaba bien. No me agrada venir a las conferencias, pero vengo porque es obligatorio.

“El partido fue duro. Nosotros estábamos en un momento de incertidumbre; veníamos golpeados porque estuvimos en segundo lugar, pero, por dicha, rompimos el bache ganando. A nosotros nos tocó salir del bache en este juego, pero no es fácil. Cuando uno juega por ganar algo y se libera de la presión, es de valientes, así que felicito a mis jugadores”.

—¿Creció Wálter Centeno como DT?

—Tuvimos decisiones técnicas, pero en los últimos dos equipos he peleado el descenso. Siempre se ha criticado cómo juegan mis equipos, pero pelear el descenso me ha dado madurez; he podido soportar la presión. Le agradezco a los jugadores y a la institución. Ahora tenemos tres partidos por delante y vamos a jugar contra el líder y contra otros rivales. Está bonito el campeonato, pero ya con menos presión.

—¿Siente que su equipo ha crecido?

—Este equipo estaba peleando el descenso desde el campeonato pasado. No ha sido fácil, pero hemos tenido evolución, aunque nos hemos tenido que jugar el no descenso. Entonces, el próximo torneo, con refuerzos y demás, creo que podremos ser un mejor equipo.