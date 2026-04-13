San Carlos dictó sentencia y goleó al equipo que prácticamente ya está descendido

Jean Carlo Agüero felicitó a Roberto Córdoba, uno de los anotadores de San Carlos ante Guadalupe.

San Carlos dio un golpe durísimo, digno de un nocaut para Guadalupe. Los norteños se impusieron 4 a 0 a los guadalupanos en un duelo que distanció en la clasificación general por nueve puntos a los norteños de Guadalupe, en la lucha por el no descenso.

El triunfo puso a San Carlos con 33 unidades; en el caso de Guadalupe, el club quedó estancado en 24.

Con tres partidos por disputar, los sancarleños ganaron el partido que debían y prácticamente mandaron a la segunda división a Guadalupe, porque lo más que pueden lograr los de Goicoechea es igualar en puntos a los Toros; sin embargo, la diferencia de gol favorece a los dirigidos por Wálter “Paté” Centeno.

Luego del resultado, el equipo de Guadalupe quedó con -30 en su gol diferencia, mientras que San Carlos está en -18.

El partido fue jugado como una final por los Toros del Norte, quienes desde el minuto uno mostraron más ambición, deseo y fútbol que su rival.

Los goles de San Carlos fueron obra de Jorman Aguilar, en los minutos 15 y 51, mientras que Roberto Córdoba anotó en el 38’. El cuarto tanto fue de Allen Guevara, en el 85’.

El plantel de Paté mostró posesión de balón, transiciones por las bandas y pases a los espacios, con lo que dominó a un rival que no pudo recuperarse nunca de los golpes.

Guadalupe fue un equipo sin alma, sin deseo y al final hasta terminó goleado por su rival directo.

El jugador que más marcó diferencia para los guadalupanos fue Marvin Angulo, futbolista número 10 que corrió, pidió el esférico, pero además remató de larga distancia para tratar de descontar. De hecho, Guadalupe estuvo cerca de anotar en el complemento por medio del volante, cuando cobró un tiro libre que terminó en el horizontal del portero Mario González.

El cierre del encuentro fue un trámite y al partido le sobraron 30 minutos, porque Guadalupe no apretó en busca de recortar y San Carlos se conformó con lo que ya había hecho.

Al final, el partido hasta se pudo salir de control por unos supuestos insultos entre protagonistas, pero con dos tarjetas amarillas, el central del partido, Josué Ugalde, acabó con los problemas.

Los norteños acabaron con una racha de seis duelos sin conocer la victoria y la planilla le cumplió la palabra al presidente de la institución, Luis Carlos Chacón.

El jerarca había mostrado su preocupación durante la semana, sobre todo porque el equipo, el lunes anterior, sufrió una derrota 5 a 1 contra el Municipal Liberia. Chacón había recurrido a una conversación con los capitanes del cuadro y, por el resultado, parece que la charla funcionó.

Otra buena noticia para los sancarleños es que llegaron a 20 puntos y, aunque solo quedan tres partidos, el club mantiene esperanzas de pelear por puestos de clasificación; lo anterior porque el cuarto puesto, Liberia, está a solo cuatro unidades de distancia.

“Estamos bien, el equipo mostró lo que puede hacer. Teníamos que levantarnos después del golpe contra Liberia. Nosotros sabíamos que este partido era el que había que ganar”, aseguró Enmanuel Hernández, jugador sancarleño, a Radio Columbia.

Los rivales que le quedan a San Carlos son: Herediano, Cartaginés y el Municipal de Pérez Zeledón.