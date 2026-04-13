Fútbol

San Carlos dictó sentencia y goleó al equipo que prácticamente ya está descendido

San Carlos sabía que se jugaba una final y le pasó por encima a Guadalupe

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Por Esteban Valverde
Jean Carlo Agüero felicitó a Roberto Córdoba, uno de los anotadores de San Carlos ante Guadalupe.
Jean Carlo Agüero felicitó a Roberto Córdoba, uno de los anotadores de San Carlos ante Guadalupe. (Prensa San Carlos/Prensa San Carlos)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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