San Carlos amarra a seleccionado centroamericano hasta 2028

Mario González y Brian Martínez se quedan por un buen tiempo en San Carlos.

La Asociación Deportiva San Carlos anunció la renovación del arquero Mario González, portero titular de la selección de El Salvador, quien llegó para este campeonato a los Toros del Norte. González estará con el club hasta 2028.

El cuscatleco se convirtió en pieza clave en el presente torneo para los dirigidos por Wálter “Paté” Centeno, al punto de ser titular indiscutible y de ser considerado por el propio DT como determinante.

“Mario González nos ha dado confianza y tranquilidad en la portería. Me alegra por él”, dijo Paté en una conferencia de prensa luego de un partido del presente torneo.

El guardameta dejó la comodidad del Alianza de su país, uno de los equipos grandes, para venir a San Carlos e integrarse a un proyecto en formación, donde se convirtió en figura.

Por otra parte, los norteños también renovaron al delantero Brian Martínez, artillero que ha sido la referencia ofensiva de la institución. El atacante también estará hasta 2028.

“Tenemos un trabajo de planificación anticipada, enfocados en la estabilidad del equipo y en la consolidación de una estructura competitiva de cara a los próximos torneos”, se lee en un comunicado de los sancarleños.