Fútbol

San Carlos amarra a seleccionado centroamericano hasta 2028

San Carlos anunció que uno de sus referentes se quedará hasta 2028 en el equipo

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Mario González y Brian Martínez se quedan por un buen tiempo en San Carlos.
Mario González y Brian Martínez se quedan por un buen tiempo en San Carlos. (San Carlos/San Carlos)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
San CarlosBrian MartínezMario González
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.