San Carlos ficha a portero extranjero reconocido en Centroamérica

La Asociación Deportiva San Carlos anunció la noche de este 6 de enero el fichaje del guardameta salvadoreño Mario González, por un año, tras una negociación directa entre la Junta Directiva de los norteños, el jugador y su representante.

Conocido como “Super Mario” en su país, Mario González es el portero de la Selección de El Salvador, con amplia trayectoria y participación constante en procesos de selección mayor.

Llega procedente del Club Alianza FC, donde jugó desde 2020 y ahí obtuvo cinco títulos nacionales.

“Mario aportará su experiencia a nuestro plantel y al desarrollo de los jóvenes porteros del club”, se lee en el comunicado de San Carlos.

Un artículo publicado en El Gráfico de El Salvador reseña que el presidente de Alianza, Gonzalo Sibrián, comentó en el programa Güiri Güiri que el arquero tenía el sueño de ser legionario.

“Mario siempre que firmó el contrato nos solicitó eso porque su sueño era jugar en el extranjero, de hecho te voy a decir algo muy importante, no es lo económico lo que lo movió a él, fue el reto de jugar fuera, una liga tica, entonces créeme que yo lo felicité, la verdad.

”Porque es como en el fútbol mexicano, que se van a Europa igual ganando aún menos, pero para trascender deportivamente hacen ese sacrificio económico, entonces Mario también te puedo decir que es el caso de él también", citó el presidente de Alianza.

San Carlos se encuentra en el último lugar de la tabla acumulada y su prioridad será luchar por mantenerse en la máxima categoría.