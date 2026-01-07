Fútbol

Estos son fichajes más importantes de cara al Clausura 2026: ya suman 91 movimientos

Dos equipos de la Primera División reportan 13 movimientos en su plantel entre fichajes y salidas, luego del pasado torneo

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Jose de Jesús González (Herediano) Wesly Decas Puntarenas FC) Bancy Hernández (Saprissa) Kenneth Vargas (Alajuelense) Torneo Clausura 2026 6 de enero del 2026 La Nación
Jose de Jesús González (Herediano), Wesly Decas (Puntarenas FC), Bancy Hernández (Saprissa) y Kenneth Vargas (Alajuelense), sin duda son de los fichajes más importantes en el Torneo Clausura 2026. (La Nación/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Torneo Clausura 2026José de jesús GonzálezBancy HernándezMercado de piernas
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.