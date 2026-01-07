Estos son fichajes más importantes de cara al Clausura 2026: ya suman 91 movimientos

Jose de Jesús González (Herediano), Wesly Decas (Puntarenas FC), Bancy Hernández (Saprissa) y Kenneth Vargas (Alajuelense), sin duda son de los fichajes más importantes en el Torneo Clausura 2026.

A una semana de que arranque el Torneo Clausura 2026, los movimientos en las planillas de los 10 equipos de la Primera División no se detienen. Algunos fichajes son considerados verdaderas “bombas”, mientras que otros sorprenden y algunos ni siquiera estaban en la órbita de los expertos.

Del 26 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026 se han realizado 23 movimientos en las planillas de los equipos de la máxima categoría, para un total de 91 desde que concluyó el anterior campeonato.

En los últimos días, los equipos tradicionales —Alajuelense, Saprissa y Herediano— son los que han movido con más fuerza el mercado, con contrataciones de peso y la llegada de figuras reconocidas para reforzar sus respectivos planteles.

Los equipos que más movimientos han realizado son Municipal Pérez Zeledón y San Carlos, con 13 cada uno. Los generaleños buscan apuntalar su plantilla para pelear por un lugar en las semifinales, mientras que los norteños intentarán salir del sótano de la tabla.

Les siguen Herediano, con 12 incorporaciones, y Municipal Liberia, con 10. Los florenses desean lavarse la cara ante su afición, tras quedar fuera de las semifinales del Apertura 2025. Por su parte, los pamperos aspiran a volver a ubicarse entre los cuatro mejores equipos del campeonato nacional.

Los movimientos

Alajuelense

Llegadas

Kenneth Vargas (Delantero)

Salidas

Diego Campos (Delantero)

Kenyel Michel (Delantero)

Johnny Álvarez (Portero)

Dorian Rodríguez (Delantero)

Marcelo Sarvas (Asistente técnico)

Minor Álvarez llegará por dos torneos cortos al Deportivo Saprissa. (Deportivo Saprissa/Deportivo Saprissa)

Saprissa

Llegadas

Minor Álvarez (Portero)

Bancy Hernández (Delantero)

Rachid Chirino (Delantero)

Tomás Rodríguez (Conversaciones)

Luis Javier Paradela (Delantero)

Salidas

Gustavo Herrera (Delantero)

Warren Madrigal (Delantero)

Esteban Alvarado (Portero)

Everardo Rubio, regresa al Herediano, tras su paso por el Cartaginés. (CSH )

Herediano

Llegadas

José Giacone (Entrenador)

Diego Giacone (Asistente técnico)

Manuel Víquez (Preparador físico)

Keysher Fuller (Lateral)

Everardo Rubio (Delantero)

Randall Leal (Volante)

José de Jesús ‘Tepa’ González

Salidas

Wálter Cortés (Lateral)

Axel Amador (Delantero)

Brian Rubio (Delantero)

Juan Luis Pérez (Defensa)

Jafet Soto (Entrenador)

Cartaginés

Llegada

Amarini Villalotoro (Entrenador)

Salidas

Andrés Carevic (Entrenador)

William Quirós (Defensa)

Everardo Rubio (Defensa)

Marco Ureña (Delantero)

Mauro Quiroga (Delantero)

Liberia

Llegadas

Erick Cubo Torres (Delantero)

Abner Hudson (Delantero)

Yoserth Hernández (Volante)

Mauricio Villalobos (Volante)

Douglas Sequeira (Defensa)

John Paul Ruiz (Lateral)

Salidas

Keysher Fuller (Lateral)

Johan Cortés (Defensa)

Barlon Sequera (Volante)

Freddy Álvarez (Volante)

Puntarenas FC

Llegadas

Farbod Samadian (Defensa)

Randy Taylor (Delantero)

Renzo Carballo (Delantero)

Dorian Rodríguez (Delantero)

Wesly Decas (Defensa)

Salidas

Nelson Andrade (Delantero)

Pérez Zeledón

Llegadas

Ethan Drummond (Delantero)

Joshua Canales (Volante)

Andrey Soto (Delantero)

Kenneth Carvajal (Volante)

Máximo Pereira (Delantero)

Miguel Ajú (Portero)

Salidas

Luis Alberto López (Defensa)

Cristopher Solano (Volante)

Jorman Aguilar (Delantero)

Fabián Chaves (Volante)

Fabrizio Alemán (Delantero)

Sergio Carmona (Volante)

Jussef Delgado (Portero)

Marco Ureña es nuevo jugador del Sporting FC, tras su buen desempeño en el Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Sporting FC

Llegadas

Andrés Carevic (Entrenador)

Marco Ureña (Delantero)

Alex López (Volante)

Johnny Álvarez (Portero)

Salidas

Erick Cubo Torres (Delantero)

Alejandro Reyes (Volante)

Yoserth Hernández (Volante)

Douglas Sequeira (Defensa)

Guadalupe FC

Llegadas

Mauricio Wright (Delantero)

Axel Amador (Delantero)

Harry Rojas (Volante)

Salidas

Kenneth Carvajal (Volante)

Leonel Peralta (Defensa)

David Herrera (Defensa)

Bryan Vargas (Volante)

Jeikel Venegas (Delantero)

San Carlos

Llegadas

Kenneth Cerdas (Volante)

Jorman Aguilar (Delantero)

Jeikel Venegas (Delantero)

Brian Martínez (Delantero)

Pablo Fonseca (Defensa)

Salidas

Bryan Oviedo (Lateral)

Wílmer Azofeifa (Volante)

Jaylon Hadden (Volante)

Andrey Soto (Volante)

Daniel Díaz (Delantero)

Nextaly Rodríguez (Delantero)

Alexandre Lezcano (Portero)

Rachid Chirino (Extremo)