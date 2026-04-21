¿Era penal de Gerald Taylor sobre Alexis Gamboa? Comisión de Arbitraje dicta sentencia que dará mucho de qué hablar

La Comisión de Arbitraje tiene una decisión final sobre la acción más controversial del clásico entre Alajuelense y Saprissa.

La última jugada polémica del clásico nacional entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa sigue dando de qué hablar, porque la Comisión de Arbitraje ya emitió su veredicto en esa acción que los rojinegros reclamaban como penal de Gerald Taylor sobre Alexis Gamboa.

¿Era penal? Para los exréferis Greivin Porras, Henry Bejarano y Orlando Portocarrero no había duda de que Josué Ugalde tenía que sancionar la pena máxima, y que si no la vio, debía apoyarse en el VAR.

La Comisión de Arbitraje analizó la acción, como lo hace jornada a jornada y este martes reveló los audios del VAR y entregó el video de lo sucedido.

¿Era penal o no? La Comisión de Arbitraje también vio lo mismo que los exsilbateros, pero que no pasó lo mismo con los encargados de impartir justicia en ese clásico, cuando el marcador estaba 1-1 y la Liga buscaba ese gol que tanto necesitaba.

Según indicó la Comisión presidida por Enrique Osses, los árbitros de campo deciden no sancionar penal ya que consideran que se trata de un forcejeo normal por el balón entre el defensor Gerald Taylor y Alexis Gamboa.

El veredicto es que el VAR realiza una revisión con diferentes ángulos y velocidades, encontrando desde su posición, consideraciones técnicas para respaldar la decisión del árbitro de campo.

“Desde nuestro punto debió existir una invitación a una revisión de campo, por un potencial penal debido a una sujeción. Posterior a esa revisión la decisión final debió ser que el árbitro conceda un penal, por sujeción”, indicó la Comisión de Arbitraje.

A continuación podrá ver el video de la polémica acción y los audios del VAR:

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