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¿Era penal de Gerald Taylor sobre Alexis Gamboa? Comisión de Arbitraje dicta sentencia que dará mucho de qué hablar

Este es el video y el audio del VAR en la polémica acción de Gerald Taylor sobre Alexis Gamboa en el clásico entre Alajuelense y Saprissa

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Por Fanny Tayver Marín
19/04/2026, Alajuela, Estadio Alejandro Morera Soto, partido del torneo de clausura 2026 entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa.
La Comisión de Arbitraje tiene una decisión final sobre la acción más controversial del clásico entre Alajuelense y Saprissa. (Jose Cordero/José Cordero)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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