¿Era penal para Alajuelense? Analista arbitral da criterio tajante sobre acción más controversial del clásico

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Josué Ugalde fue quien impartió justicia en el clásico entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa.

La polémica no faltó en el clásico entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa que terminó 1-1 en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Alexis Gamboa jugaba en ataque y dentro del área, Gerald Taylor lo agarró de la camisa, cuando corría el minuto 90+4 y los rojinegros buscaban ese gol que nunca llegó.

En la Liga reclamaban penal, pero la pena máxima no se sancionó.

Según el analista arbitral de La Nación, Greivin Porras, en esa acción falló tanto el árbitro central Josué Ugalde como quienes estaban en la sala VOR, que eran Jesús Montero y Diego Salazar.

“Penal no sancionado, Gerald Taylor sujeta muy claro la camisa a Alexis Gamboa, por la ubicación del árbitro, el VAR debió asistirlo”, afirmó Greivin Porras con contundencia.

Lo que vio Greivin Porras es justamente lo mismo que apuntó Henry Bejarano en el análisis arbitral que brindó en el periódico La Teja, donde comentó: “Lo jala de la camisa ¿y el VAR? Es increíble, fue un penal claro”.

El exárbitro Orlando Portocarrero también afirmó que se trata de un penal claro que no se sancionó en el clásico.

“Gerald Taylor se despreocupa de jugar el balón y se centra en agarrar o sujetar al jugador como haya lugar, es un movimiento deliberado, pensado, para detener al jugador.

”Eso genera un impacto, porque el balón iba direccionado a ese sector y cualquier jugador de la Liga que iba en ataque lo pudo haber cabeceado, inclusive Alexis Gamboa. Era una falta sancionable para penal”, expresó Orlando Portocarrero.

¿Rifamos una chema de La Liga? Estaban muy solicitadas pic.twitter.com/c7NqeI5wyw — TD Más (@tdmascrc) April 20, 2026

En la zona mixta, Rónald Matarrita recibió una pregunta puntual sobre esa acción polémica en el cierre del clásico y contó lo que particularmente le dijo el árbitro central Josué Ugalde en ese instante.

“No sé si van a poner los audios del VAR, yo le hablo al árbitro y le digo que lo jaló de la camisa y él me dice que sí, que es lo que está viendo.

”Si piden los audios va a estar clarísimo que él dice: ‘Sí, es lo que estoy viendo, lo agarra de la camisa, pero para mí no es penal’. Eso es lo que me dice, y es lo único que puedo comentar de esa jugada, que para mí sí es penal”, manifestó Rónald Matarrita.

A pesar de eso, en las palabras del lateral izquierdo también hay espacio para la autocrítica y expresó que los jugadores al final tienen que acoplarse a lo que diga el árbitro.

“En esa jugada le pregunto y le pido que la revise, me dice que la está revisando, que él lo agarra de la camisa, que él lo está viendo y que para él no es penal. Es a pura interpretación del árbitro si es penal o no y hay más árbitros en la cabina del VAR.

”Nosotros como jugadores no tenemos que esperar a que un árbitro nos pite un penal o no, o que tenga que ir al VAR. Tenemos que ganar el partido en los 90 minutos y al final no lo hicimos”, citó Rónald Matarrita.

Mientras que el propio Alexis Gamboa también recibió una consulta sobre esa última jugada. Y su apreciación fue similar a la de su compañero.

“Yo nunca me he referido a los árbitros y si él pitó eso ya está, a veces es peligroso comentar cosas. Al final no he visto la repetición, pero si me están preguntando por eso es porque ustedes como periodistas vieron algo.

”Y al final el árbitro vio otra cosa y ya, respetar lo que pasó, ya no puedo devolver el tiempo y a veces opinar sobre ellos es peligroso", citó Alexis Gamboa.

En tanto que Aarón Salazar comentó: “Vi la repetición al final, me parece que lo agarran de la camiseta, ni siquiera se le ve la camiseta en la repetición, se le ve solo la licra donde le tienen agarrada la camiseta, pero no sé qué se habló en el VAR”.

Alajuelense tenía que ganar el clásico, no lo hizo y ya no depende de sí para lograr un boleto a semifinales que hoy se percibe lejano, aunque matemáticamente los rojinegros todavía tienen opciones.