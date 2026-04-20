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¿Era penal para Alajuelense? Analista arbitral da criterio tajante sobre acción más controversial del clásico

Vea la acción que Liga Deportiva Alajuelense reclamaba como penal en el cierre y saque sus conclusiones

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Por Fanny Tayver Marín
Clásico Alajuelense vs Saprissa por jornada 16 del Torneo de Clausura 2026
Josué Ugalde fue quien impartió justicia en el clásico entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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