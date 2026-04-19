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Alajuelense vs. Saprissa: Hora y canal para ver un clásico nacional con la tabla de posiciones al rojo vivo

Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa protagonizan este domingo un clásico nacional de alto voltaje en el Torneo de Clausura 2026

Por Fanny Tayver Marín
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Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa protagonizan este domingo 19 de abril el último partido de la jornada 16 del Torneo de Clausura 2026, cuya tabla de posiciones se encuentra al rojo vivo. Y este clásico nacional en el Estadio Alejandro Morera Soto podría resultar decisivo.








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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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