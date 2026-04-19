Alajuelense vs. Saprissa: Hora y canal para ver un clásico nacional con la tabla de posiciones al rojo vivo

Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa protagonizan este domingo 19 de abril el último partido de la jornada 16 del Torneo de Clausura 2026, cuya tabla de posiciones se encuentra al rojo vivo. Y este clásico nacional en el Estadio Alejandro Morera Soto podría resultar decisivo.

El partido empezará a las 5 p. m. en la Catedral y tanto la Liga como la “S” llegan con la necesidad de ganar, tal y como lo dijo el técnico rojinegro Óscar Ramírez el viernes pasado.

Alajuelense y Saprissa se encuentran en situaciones distintas, pero el escenario ideal para ambos sería adueñarse de tres puntos valiosos.

Si se empieza con el panorama del equipo casa, el campeón nacional viene jugando con el cuchillo entre los dientes, sin derecho a fallar más si es que realmente quiere estar en las semifinales.

Para seguir dependiendo de sí mismo, Alajuelense necesita ganar los partidos que le restan: en casa ante Saprissa y Puntarenas, y de visita contra Liberia.

“Los dos equipos estamos urgidos de ganar, tanto ellos por pelear por el primer lugar y nosotros por ver cómo nos metemos. Entonces, siento yo que va a ser un partido abierto”, expresó el técnico de Alajuelense, Óscar Ramírez.

Mientras que el entrenador de Saprissa, Hernán Medford, comentó: “Será un típico clásico: un partido estratégico, con orden. Si uno presiona o espera al rival, no se sabe si ganará, por lo que hay que estar muy atentos. Contra cualquier equipo vamos con la mentalidad de ganar; que sea contra Alajuela lo hace diferente, pero si ellos quedan fuera eso no lo medimos, nosotros solo queremos ganar”.

Saprissa no renuncia a dar pelea por el liderato, que sigue en manos de Herediano. Si los morados no puntúan este domingo en la Catedral, el Team ya se volvería inalcanzable en ese primer lugar, y de manera anticipada se garantizaría el derecho de cerrar la final en su casa.

Pareciera muy difícil quitarle la cima al equipo de José Giacone, pero los tibaseños harán su esfuerzo; aparte de que a la “S” tampoco le sirve ceder posiciones en este cierre que se percibe de locos.

Ariel Rodríguez, Kenneth Vargas, Bancy Hernández y Rashir Parkins pueden ver acción en el clásico nacional de est 19 de abril entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa. (Albert Marín y Rafael Pacheco/Fotocomposición en Canva)

Saprissa suma tres años sin ganar en el Morera Soto, una situación que Medford aseguró no le preocupa.

“No manejo estadísticas, solo las de actualidad. Las que me importan son las del presente; las de la historia no vienen al caso. Lo que importa es el domingo”, citó el timonel morado.

Los últimos tres encuentros de Saprissa en esta recta final de la fase clasificatoria son de visita ante Alajuelense, en casa contra Guadalupe y a domicilio frente a Puntarenas.

¿Dónde ver el clásico Alajuelense vs. Saprissa? Copiado!

El clásico entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa será transmitido por la pantalla de FUTV.

Tome en cuenta que en este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias, y que una vez concluido el juego, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Los amantes de la radio pueden sintonizar el clásico en su emisora preferida, porque Columbia (98.7 FM), Monumental (93.5 FM), Teletica Radio (91.5 FM) y Actual (107.1 FM) cuentan con los derechos de transmisión.

Así anunció Liga Deportiva Alajuelense el clásico nacional ante el Deportivo Saprissa. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

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¿Cómo se encuentra la tabla de posiciones antes del clásico Alajuelense vs. Saprissa? Copiado!

1. Herediano: 34 puntos en 16 partidos (+15)

2. Saprissa: 27 puntos en 15 partidos (+8)

3. Liberia: 27 puntos en 16 partidos (+4)

4. Cartaginés: 26 puntos en 16 partidos (0)

5. Alajuelense: 22 puntos en 15 partidos (+6)

6. Sporting: 21 puntos en 16 partidos (-4)

7. San Carlos: 20 puntos en 16 partidos (-3)

8. Puntarenas: 16 puntos en 16 partidos (-2)

9. Guadalupe: 14 puntos en 16 partidos (-14)

10. Pérez Zeledón: 13 puntos en 16 partidos (-10)

Alajuelense anuncia el partido contra Saprissa Copiado!

Saprissa anuncia el partido contra Alajuelense Copiado!

💜 HOY JUEGA SAPRISSA

⚽️ vs Alajuelense 🕧 5 p.m. 📍Morera Soto



¡VAMOS! 🔥 pic.twitter.com/EBEnW5YtYU — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) April 19, 2026

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Un comunicado previo al clásico nacional Copiado!

Liga Deportiva Alajuelense colgó un comunicado en sus redes sociales este sábado, un día antes del clásico nacional ante Saprissa, en el Estadio Alejandro Morera Soto, pactado para las 5 p. m. de este domingo 19 de abril y que resulta más que relevante en la lucha por la clasificación.

El campeón nacional indicó en su aviso que la apertura de puertas será a las 2 p. m. y ahí mismo aprovechó para girar una alerta importante, recordándole a todas las personas que acudirán al estadio que respeten el código de conducta del estadio.

La Liga le pide a la afición que disfrute del partido y le recuerda la importancia de vivirlo en un ambiente de paz, tolerancia y respeto, dentro y fuera de la Catedral.

“El comportamiento de nuestra afición es parte fundamental del espectáculo y de la identidad que representamos, por lo que se hace un llamado a acatar las indicaciones del personal de seguridad, respetar las zonas establecidas y promover una convivencia sana, incluso con la afición visitante, evitando cualquier tipo de provocación o acto que pueda afectar el desarrollo del evento”, se lee en el pronunciamiento de Alajuelense.

Asimismo, la institución rojinegra recuerda que no está permitido el ingreso de pirotecnia, armas, objetos contundentes, sustancias ilícitas, envases de vidrio o latas, así como cualquier elemento que incite a la violencia.

“Cuidemos entre todos la fiesta del fútbol y el hogar de la Liga”, recalcó Alajuelense en ese comunicado previo al clásico nacional, que se disputará en la antepenúltima jornada de la fase regular del Torneo de Clausura 2026.

Recuerde que las entradas para el clásico se reportaron como agotadas desde el viernes. Y si quiere ir al estadio, tiene tiempo hasta las 11 a. m. de este domingo para participar en el sorteo de una entrada doble que está realizando La Nación. Más detalles los encontrará en este artículo.

Los árbitros del clásico Alajuelense vs. Saprissa Copiado!

Josué Ugalde al centro, asistido por Danny Sojo y Jeriel Valverde. Cuarto árbitro: Brayan Cruz. VAR: Jesús Montero. AVAR: Diego Salazar.

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