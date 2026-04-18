‘La Nación’ regala dos entradas para el clásico Alajuelense vs. Saprissa

El domingo 19 de abril habrá clásico nacional en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Liga Deportiva Alajuelense anunció el viernes a primera hora que las entradas para el clásico nacional se agotaron. ¿Quería ir al juego entre la Liga y Saprissa pero se quedó sin boleto?

Si es así, esta información sin duda alguna que le interesa: La Nación rifará una entrada doble para el partido de este domingo 19 de abril entre rojinegros y morados.

Participar es fácil, rápido y totalmente gratis. El primer paso es seguir el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense.

Además, debe completar las instrucciones que se indican en este formulario y le aseguramos que no durará ni un minuto en llenarlo.

Tampoco es necesario que envíe el formulario muchas veces, porque para efectos de la rifa, solo se contabilizará un registro.

Las dos entradas cortesía de la Liga se las ganará una misma persona. El sorteo se efectuará el propio domingo 19 de abril, a las 11 a. m., con la intención de que quien salga favorecido tenga tiempo de alistarse para ir al Estadio Alejandro Morera Soto.

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