Alajuelense lanza noticia de última hora a dos días del clásico contra Saprissa

Liga Deportiva Alajuelense volverá a albergar un clásico nacional en el Estadio Alejandro Morera Soto después de la final de segunda ronda del torneo pasado.

Liga Deportiva Alajuelense comunicó a primera hora del viernes una noticia de interés total de cara al clásico de este domingo 19 de abril en el Estadio Alejandro Morera Soto, justo cuando el Torneo de Clausura 2026 está que arde.

Dos días antes del esperado partido entre la Liga y el Deportivo Saprissa, los rojinegros colgaron en sus redes sociales un letrero que dice: “Entradas agotadas, ¡nos vemos en casa, familia!”.

Los manudos sacaron a la venta alrededor de unos 8.000 boletos, porque los demás corresponden a asociados y socios comerciales del club.

El hecho de que la Catedral esté a reventar para el clásico del domingo implica que quienes adquirieron su boleto, deben tomar las previsiones del caso.

Tome en cuenta que el partido empezará a las 5 p. m. y que las puertas del Estadio Alejandro Morera Soto se abrirán tres horas antes del pitazo.

La recomendación del club es que llegue temprano. Recuerde que aunque las zonas de popular y graderías se venden numeradas para control de aforo, los espectadores puende sentarse libremente en cualquier asiendo disponible, respetando siempre la localidad.

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