Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: así marcha el fútbol en Costa Rica en la jornada 15

Empezó la jornada 15 del Torneo de Clausura y el Club Sport Herediano consiguió un valioso triunfo de visita ante Cartaginés, por 1-2, bajo la lluvia.
Los rojiamarillos siguen siendo líderes y así terminarán esta jornada, sin importar ningún otro resultado de esta fecha.
Resultados de la jornada
Cartaginés 1-2 Herediano
Partidos de la jornada
- Sábado 11 de abril
Pérez Zeledón vs. Puntarenas, 6 p. m. (FUTV)
Sporting vs. Alajuelense, 8 p. m. (Tigo Sports)
- Domingo 12 de abril
Saprissa vs. Liberia, 3 p. m. (FUTV)
San Carlos vs. Guadalupe, 6 p. m. (Tigo Sports)
La tabla del Torneo de Clausura 2026
1. Herediano: 31 puntos en 15 partidos (+14)
2. Saprissa: 27 puntos en 14 partidos (+9)
3. Cartaginés: 26 puntos en 15 partidos (+1)
4. Liberia: 21 puntos en 14 partidos (+2)
5. Alajuelense: 19 puntos en 14 partidos (+4)
6. Sporting: 18 puntos en 14 partidos (-3)
7. San Carlos: 17 puntos en 14 partidos (-6)
8. Puntarenas: 15 puntos en 14 partidos (-1)
9. Pérez Zeledón: 12 puntos en 14 partidos (-9)
10. Guadalupe: 11 puntos en 14 partidos (-11)
La tabla acumulada de la temporada 2025-2026
1. Saprissa: 61 puntos en 32 partidos (+21)
2. Alajuelense: 59 puntos en 32 partidos (+23)
3. Herediano: 57 puntos en 33 partidos (+14)
4. Cartaginés: 54 puntos en 33 partidos (+8)
5. Liberia: 48 puntos en 32 partidos (+1)
6. Puntarenas: 36 puntos en 32 partidos (0)
7. Pérez Zeledón: 35 puntos en 32 partidos (-12)
8. Sporting: 34 puntos en 32 partidos (-7)
9. San Carlos: 30 puntos en 32 partidos (-22)
10. Guadalupe: 24 puntos en 32 partidos (-26)