Óscar Ramírez, el técnico de Alajuelense, quiere que su equipo arme ‘un problema tremendo’

Óscar Ramírez tiene muy claro lo que está en juego en el clásico entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa.

Óscar Ramírez se aprestaba a dirigir la penúltima práctica de Liga Deportiva Alajuelense antes del clásico nacional que se jugará el domingo 19 de abril en el Estadio Alejandro Morera Soto.

La Liga se juega mucho en ese clásico ante Saprissa, porque los rojinegros están decididos a luchar con uñas y dientes por ese boleto a semifinales.

Al técnico del campeón nacional le agradó enterarse de que todas las entradas se vendieron, porque eso lo hace pensar que el liguismo también tiene claro el papel que debe jugar en las gradas, apoyando a su equipo.

“Con el compromiso de lo que sabemos que nos estamos jugando, es un partido muy importante en estos momentos y estamos con las ganas y los deseos de poder ganar. Creo que se armaría un problema tremendo en la parte de arriba. Es un partido muy importante para nosotros y también para Saprissa”, expresó Óscar Ramírez.

El técnico rojinegro pronosticó un partido muy abierto en algún momento y muy táctico, porque insiste en que se juegan muchas cosas.

“La idea nuestra es lo que ha pasado en los últimos tres años, de hacernos notar ahí en nuestra cancha y poder lograr esa victoria que todos queremos”, expresó, en referencia a que ese es el tiempo que la Liga de no perder ante su archirrival en la Catedral.

Pero de toda esa seguidilla, Alajuelense ganó los últimos dos clásicos en su casa con solvencia. Al “Macho” le encantaría que este domingo ocurra lo mismo, aunque mejor que nadie sabe que todo partido siempre es diferente.

“Para nosotros sería muy importante por la solidez que nos daría y por lo que seguiría; pero también Saprissa ahora cambia de entrenador, con Hernán y tiene sus cositas. Toda la delantera la cambió Saprissa para este torneo y es la que está jugando, la que ha jugado casi todo el torneo”, expresó Óscar Ramírez.

Añadió que en cuanto a Alajuelense, el equipo ha mantenido un promedio, pero que en cuanto a lo defensivo, la Liga sí tuvimos sus baches, principalmente al principio.

“Nos hacían goles de lo que habíamos corregido. Estamos igual que contra Sporting, que era un partido de vida o muerte y lo logramos sacar. La parte que me tranquiliza es que a los muchachos los veo muy comprometidos, con muchos deseos y eso da seguridad”, expresó Óscar Ramírez.

Al “Macho” también le da tranquilidad que su equipo tuvo una semana larga de trabajo para preparar algunas cosas de cara a este cierre, en una seguidilla en la que Alajuelense recibirá a Saprissa, luego a Puntarenas y visitará a Liberia.

“Ha sido una semana bonita, los muchachos han entrenado muy bien, hemos abarcado algunas otras cosas que por ahí, en otros momentos, por el tiempo no alcanzan; pero hemos podido lidiar bien y el grupo se ve alegre, se ve contento, y eso es importante”, citó.

Además, está convencido de que para este tipo de partidos, la motivación cambia por completo. Sin embargo, también dijo que todo transcurrió normal dentro de lo que es la parte del planeamiento.

“Los dos equipos estamos urgidos de ganar, tanto ellos por pelear por el primer lugar y nosotros por ver cómo nos metemos. Entonces, siento yo que va a ser un partido abierto”, pronosticó.

Óscar Ramírez reiteró que en estos clásicos, hay momentos en los que un equipo asume, luego el otro, y que lograr un gol marca el rumbo.

El clásico entre Alajuelense y Saprissa está pactado para las 5 p. m. de este domingo y tendrá como árbitro central a Josué Ugalde.

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