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Óscar Ramírez, el técnico de Alajuelense, quiere que su equipo arme ‘un problema tremendo’

Óscar ‘Macho’ Ramírez tiene algunas cosas en mente para el clásico del domingo entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa

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Por Fanny Tayver Marín
Óscar Ramírez tiene muy claro lo que está en juego en el clásico entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa.
Óscar Ramírez tiene muy claro lo que está en juego en el clásico entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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