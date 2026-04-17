Puro Deporte

¿Adivina quién será el árbitro del clásico? No es el que la mayoría creía

La Comisión de Arbitraje dio a conocer quiénes impartirán justicia en el clásico entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa

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Por Fanny Tayver Marín
Nuevas Reglas del Torneo Apertura 2025 impartido por los arbitro Enrique Osses Leonel y Hugo Cruz
La Comisión de Arbitraje de la Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer las designaciones arbitrales de la jornada 17 del Torneo de Clausura 2026. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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