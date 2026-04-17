¿Adivina quién será el árbitro del clásico? No es el que la mayoría creía

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La Comisión de Arbitraje de la Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer las designaciones arbitrales de la jornada 17 del Torneo de Clausura 2026.

Juan Gabriel Calderón partía en las quinielas como el gran favorito para pitar el clásico del domingo 19 de abril entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa, que se jugará en un Estadio Alejandro Morera Soto a reventar.

Sin embargo, la Comisión de Arbitraje de la Federación Costarricense de Fútbol tomó una decisión diferente.

Josué Ugalde resultó el elegido para impartir justicia en el clásico entre rojinegros y morados, en la antepenúltima fecha de la fase regular del Torneo de Clausura 2026.

A lo asistirán Danny Sojo y Jeriel Valverde; mientras que Brayan Cruz será el cuarto árbitro. En el VAR estará Jesús Montero y Diego Salazar fue nombrado como AVAR.

El analista arbitral de La Nación, Greivin Porras, primero dijo que el clásico nacional es un juego que por su propia naturaleza siempre se convierte en un imán para atraer todas las expectativas.

“La gran mayoría teníamos dentro de nuestros candidatos a Juan Gabriel Calderón, pero no podíamos dejar de lado ni a Josué Ugalde ni a Keylor Herrera, que son árbitros que tienen un buen nivel y han demostrado tener un torneo bastante positivo”, comentó Greivin Porras.

Destacó que ellos, a nivel internacional también lo han hecho bien y que posiblemente eso se tomó en cuenta para la decisión final.

“La designación del mejor árbitro de Costa Rica, Juan Gabriel Calderón, era lo que se esperaba. Sin embargo, en esto siempre se manejan muchos criterios, como que a un árbitro que va para un Mundial, hay que cuidarlo, hay que protegerlo”, comentó el analista.

Explicó que si pasa alguna situación anómala en el juego, posiblemente la crítica va a ser aun mayor, porque es el árbitro de mejor cartel.

“Hay un montón de situaciones que se analizan y todas son válidas. Al final, tienen que nombrar a alguien y en este caso Josué Ugalde lo ha hecho muy bien, desde el torneo anterior viene haciendo las cosas bien.

”Inclusive, en el clásico que dirigió en el Saprissa mostró su gran nivel. Así que es una muy buena designación también para este juego tan importante, que es un partido que se las trae”, apuntó Greivin Porras.

Josué Ugalde ya tiene experiencia en el clásico, pues en diciembre pasado pitó el juego de ida de la final de segunda ronda entre Saprissa y Alajuelense. (Mayela López/Mayela López)

Además, vaticinó que el clásico del domingo va a ser un juego muy difícil, complicado y que hay que saberlo manejar.

“Josué Ugalde junto con sus compañeros, incluyendo a los del VAR, deben de tener una participación y decisiones muy positivas, consistentes durante el juego, para que el partido se lleve a buen rumbo”, concluyó Greivin Porras.