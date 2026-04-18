Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: así marcha el fútbol en Costa Rica en la jornada 16

José Giacone, Hernán Medford, Amarini Villatoro, Óscar Ramírez, José Saturnino Cardozo y Andrés Carevic buscan asegurar la clasificación cuanto antes, con su respectivo equipo, en el Torneo de Clausura 2026.

El Torneo de Clausura 2026 aumenta el suspenso, el drama y la tensión con lo que se presenta entre los clubes que se encuentran en franca lucha por la clasificación.

La jornada 16 del campeonato nacional arrancó en la Ciudad Blanca, con el triunfo del Municipal Liberia por 1-0 ante Cartaginés, con un penal convertido en gol por Erick “Cubo” Torres.

Para este sábado, la programación tres partidos, porque ningún equipo quiere competirle al clásico nacional. Guadalupe será local ante Pérez Zeledón (4 p. m.).

Después de eso, Puntarenas recibirá a Sporting (7 p. m.); mientras que Herediano se enfrentará en su casa contra San Carlos (8 p. m.).

Y el domingo, será el esperado clásico entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa (5 p. m.).

Resultados de la jornada

Liberia 1 - 0 Cartaginés

Los partidos que deben jugarse en esta jornada

Día Partido Hora Canal Sábado 18 de abril Guadalupe vs. Pérez Zeledón 4 p. m. FUTV Sábado 18 de abril Puntarenas FC vs. Sporting 7 p. m. Tigo Sports Sábado 18 de abril Herediano vs. San Carlos 8 p. m. FUTV Domingo 19 de abril Alajuelense vs. Saprissa 5 p. m. FUTV

La tabla del Torneo de Clausura 2026

1. Herediano: 31 puntos en 15 partidos (+14)

2. Saprissa: 27 puntos en 15 partidos (+8)

3. Liberia: 27 puntos en 16 partidos (+4)

4. Cartaginés: 26 puntos en 16 partidos (0)

5. Alajuelense: 22 puntos en 15 partidos (+6)

6. San Carlos: 20 puntos en 15 partidos (+6)

7. Sporting: 18 puntos en 15 partidos (-5)

8. Puntarenas: 16 puntos en 15 partidos (-1)

9. Pérez Zeledón: 13 puntos en 15 partidos (-3)

10. Guadalupe: 11 puntos en 15 partidos (-15)

La tabla acumulada de la temporada 2025-2026

1. Alajuelense: 62 puntos en 33 partidos (+25)

2. Saprissa: 61 puntos en 33 partidos (+20)

3. Herediano: 57 puntos en 33 partidos (+14)

4. Cartaginés: 54 puntos en 34 partidos (+7)

5. Liberia: 54 puntos en 34 partidos (+3)

6. Puntarenas: 37 puntos en 33 partidos (0)

7. Pérez Zeledón: 36 puntos en 33 partidos (-12)

8. Sporting: 34 puntos en 33 partidos (-9)

9. San Carlos: 33 puntos en 33 partidos (-18)

10. Guadalupe: 24 puntos en 33 partidos (-30)