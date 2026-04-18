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Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: así marcha el fútbol en Costa Rica en la jornada 16

Vea cómo se encuentra la tabla de posiciones y la acumulada a esta altura en el Torneo de Clausura 2026

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Por Fanny Tayver Marín
José Giacone, Hernán Medford, Óscar Ramírez, José Saturnino Cardozo y Andrés Carevic buscan asegurar la clasificación cuanto antes, con su respectivo equipo, en el Torneo de Clausura 2026.
José Giacone, Hernán Medford, Amarini Villatoro, Óscar Ramírez, José Saturnino Cardozo y Andrés Carevic buscan asegurar la clasificación cuanto antes, con su respectivo equipo, en el Torneo de Clausura 2026. (Jorge Navarro, Rafael Pacheco, John Durán y Marvin Caravaca/Fotocomposición en Canva)







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Tabla de posicionesClausura 2026Jornada 16 Clausura 2026
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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