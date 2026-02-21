El día que Joseph Joseph fue ‘fichado’ por un visor de Saprissa: el presidente de Alajuelense lo cuenta

Esta es la fotografía de los Galacticos donde aparece Joseph Joseph. La imagen circula con cierta frecuencia en redes sociales.

Una famosa fotografía de hace algunos años de Joseph Joseph atajando con los Galacticos en un partido en el Estadio Ricardo Saprissa se postea con cierta frecuencia en las infaltables y clásicas discusiones en redes sociales entre aficionados del Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense.

Muchos señalan que el presidente de la Liga antes era morado y que ahora es manudo. ¿Cuál es la historia de esa imagen?

“Me habían dicho que esta entrevista no era polémica (ríe). Estoy bromeando...”, expresó Joseph Joseph en el programa A Fondo Con, conducido por el periodista Gabriel Vargas y transmitido por FUTV.

El jerarca de Alajuelense contó que él jugaba con sus compañeros del Indoor Club, tenían un equipo y las mejengas de todos los sábados eran infaltables.

Siempre iban a alguna cancha alrededor del país y jugaban, pero hubo un partido que no fue un sábado, sino que se disputó un día entre semana contra Los Galacticos, que era un grupo de exjugadores de Saprissa.

Joseph Joseph conversa con Lanzo Luconi y con Gerardo "Lalo" Chavarría en un convivio con exjugadores de Liga Deportiva Alajuelense, en el CAR. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

“En esa mejenga me fue bien, lo hice bien y al final don Carlos Santana se me acercó, me dijo que no tenían portero, porque cuesta encontrar a alguien fiebre en la posición de portero en las mejengas y me dijo que si les podía ayudar”, expresó Joseph Joseph.

Así fue el “fichaje” y estuvo yendo durante un tiempo. Dijo que no era algo de todos los días, pero iba cuando se podía.

“Y ahí llegaba gente de todos los equipos, llegaban liguistas, llegaban heredianos, llegaban exjugadores de otros equipos y fue una linda amistad ahí que desarrollé con ellos”, comentó.

Joseph Joseph confesó que siempre ha sido muy fiebre, porque a cualquier mejenga que lo invitaran, ahí estaba. Y lo de él en cancha es la portería.

“No sé por qué, pero en el mundo de los mejengueros, a pocos les gusta ser portero. Entonces, a mí me llamaban de varios equipos y a todo lado iba”, citó.

Muchas veces ocurre que en esas mejengas, el que no es tan bueno en el rectángulo de juego, termina en el marco. Sin embargo, Joseph Joseph aseguró que ese no era su caso.

“Modestia aparte, era porque realmente me gustaba la posición, yo veía videos y al día de hoy, cuando veo un resumen deportivo o cuando veo goles, siempre veo lo que hizo el portero, o qué pudo haber hecho mejor, o cuando hacen algo muy bueno también lo aprecio mucho”, apuntó.

Recalcó que siempre esa posición le ha gustado y que la seguido porteros como Jean-Marie Pfaff, que defendió el arco de Bélgica en el Mundial de España 82, así como a muchos otros a través de la historia.

¿Todavía mejenguea? “No, ahora no, la verdad que ya tengo varios años de no mejenguear. Sí me hace falta, a veces por falta de tiempo o por excusas que uno pone”, respondió.

Le hace falta la mejenga y cree que sí podría salir del retiro, porque desde hace algunos años no defiende el arco.

“Es cuestión de organizarme, ahora estoy jugando tenis y hago otras cosas, pero me hace falta la mejenguita”, comentó el presidente de Alajuelense.

