Nuevo estadio de Alajuelense: lo que está confirmado, la ubicación y lo que falta por decidir

El 20 de diciembre de 2025 no solo significó la coronación de Liga Deportiva Alajuelense como el nuevo campeón del fútbol costarricense, sino que fue cuando muchos cayeron en cuenta de que realmente el club necesita un estadio con un aforo más grande.

De hecho, desde antes de esa noche, los liguistas deseaban que el Estadio Alejandro Morera Soto tuviera mayor capacidad que los 17.000 lugares que tiene aprobados por las autoridades.

De esa cifra, lo que la Liga suele sacar a la venta son unas 8.500 entradas, ya que los demás lugares corresponden a asociados y socios comerciales del club.

Pero lo que ocurrió para ese último juego, en el que el liguismo presentía que Óscar “Macho” Ramírez y sus hombres romperían la sequía sin necesidad de gran final —como sucedió—, evidenció que la Liga perfectamente puede aspirar a tener una casa con espacio para más manudos.

Ni siquiera se conocía cuál sería el rival de Alajuelense en la final de segunda fase, porque todavía no se había resuelto la semifinal entre Saprissa y Cartaginés.

En cuestión de escasas dos horas de preventa exclusiva para asociados, la Liga agotó las entradas para el juego de vuelta de la final de segunda fase, en el que buscaría esa copa 31 que ya se encuentra en la vitrina del Salón París - Carlos Alvarado, como se llama el museo que se encuentra en la Catedral.

Desde el mandado de Fernando Ocampo, Alajuelense tiene en mente construir un nuevo estadio; y en la gestión de Joseph Joseph, ese plan sigue en marcha, pero la decisión final recaerá sobre los asociados del club, quienes tienen voz y voto.

“Esta Junta Directiva, tal y como se vio en una asamblea de Liga Deportiva Alajuelense, está trabajando en llevarle una propuesta a la asamblea. Queremos presentarles el proyecto, el terreno y la ubicación del terreno.

”Un diseño preliminar del estadio, un costo, una propuesta para levantar el dinero y queremos que sean los dueños de la Liga, que son los asociados, los que decidan qué quieren hacer”, expresó Joseph Joseph en el programa El Picadito, en Monumental.

En el pasado, la Liga había avanzado después de explorar varias propuestas y optó por una que estaba muy cerca del Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares, pero no se concretó, porque los dueños del terreno decidieron apostar por otros planes con esas hectáreas.

Ahora, en Alajuelense están convencidos de que será muy distinto con el espacio donde se levantaría el nuevo estadio, si es que el liguismo así lo decide finalmente.

“Le garantizo que se va a llevar una propuesta a la asamblea. El lugar, la ubicación, ya está comprometido para poder presentarlo a la asamblea y que no suceda el problema de la vez anterior”, indicó Joseph Joseph en ese espacio radiofónico que tiene un concepto de ser de liguistas para manudos.

El presidente de Alajuelense también comentó que ahora se encuentran con los arquitectos viendo temas del diseño; que luego deben pasarlo a presupuesto.

“Y a partir de que tengamos un número, llevarlo a asamblea. Pienso que en dos meses podemos estar viendo algo, entre febrero y marzo podemos ver algo concreto”, citó.

Para eso, podría ser que la Liga convoque más adelante a una asamblea extraordinaria. Según Joseph Joseph, ese es un tema que deben verlo con los abogados, con León Weinstok y con el fiscal, Juan Carlos Tristán.

“Hay una asamblea en enero, donde se ven temas financieros, temas económicos, como el presupuesto y los estados financieros. Puede ser que ahí se mencione algo, o que se dé un adelanto ahí, y ya cuando estén los números listos, ahí convocar a otra asamblea”, expresó el presidente de la Liga.

De manera oficial, nadie en Alajuelense ha dicho dónde es que planean construir el nuevo estadio, si es que así lo deciden los asociados.

Sin embargo, La Nación sabe que ese terreno se encuentra en El Coyol de Alajuela, con una ubicación estratégica frente a la autopista Bernardo Soto, cerca de Dekra, y donde también se puede acceder por la ruta 27.

A inicios de noviembre, Joseph Joseph afirmó en Tigo Sports que su opinión es que ese nuevo estadio debería contar con una capacidad de 25.000 aficionados, aunque es uno de los temas que deben ver los asambleístas.

El jerarca dijo que muchas veces los aficionados tardan una hora desde el aeropuerto al Morera Soto; y que si se trasladan a otro punto con accesos más fluidos, podrían beneficiarse muchos.

Con la 31 ya se vio que en diferentes puntos del país que el liguismo se tiró a la calle, y que realmente conforman una afición numerosa, recordando que el año anterior, también llenaron el Estadio Nacional.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.