La pícara respuesta de Óscar Ramírez tras lo dicho por Hernán Medford a pocas horas del clásico

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Antes de dirigir la última práctica de Liga Deportiva Alajuelense previo al clásico de este sábado, Óscar “Macho” Ramírez atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Centro de Alto Rendimiento (CAR).

El técnico del campeón nacional respondía las consultas, hasta que llegó una en la que su respuesta pícara hizo que más de alguien soltara la risa al escucharlo.

La pregunta fue esta: Hernán Medford dijo que para este clásico se sentía muy excitado. ¿Cómo se siente usted?

“Puña, ya eso es muy personal de Hernán. Yo me imagino que creo que tiene 20 años de no dirigir un clásico Hernán, me parece que por ahí va...”, pronunció Óscar Ramírez.

Además, al “Macho” también le llevaron un recado del técnico de la “S”, porque el día anterior, cuando le consultaron por la táctica de Alajuelense, pidió que la prensa también fuera a hacerle la misma interrogante a su colega en la Liga.

Sin darle muchas vueltas al asunto, Óscar Ramírez señaló que Saprissa tiene sus individualidades en la parte de arriba y que su mediocampo se mantiene, con la figura de Mariano Torres siempre y con el acompañamiento de David Guzmán y de Sebastián Acuña, línea que calificó como muy estable.

“Yo estuve con Hernán y sé sus fuertes, igual sus falencias, igual en algún momento fuimos complementarios y eso nos ayudó mucho. Pero él también me conoce mucho a mí y en táctica de Hernán, siempre básicamente su táctica ofensiva por su naturaleza, ser tan ofensivo, es fuerte”, apuntó Óscar Ramírez.

Añadió que el técnico morado cree mucho en el uno a uno y que es algo que estimula con los refuerzos.

“Tal vez no lo veo tan presionante como en algún momento fue el del equipo de Vladimir Quesada, de hacer una presión alta, sino que ahora lo veo un bloque más intermedio, guardando, cerrando espacios para después manejarse ellos con la velocidad de los muchachos”.

Óscar Ramírez cree que el clásico de este sábado 21 de febrero será bueno. (Mayela López/Mayela López)

Óscar Ramírez también admitió que Alajuelense debe tener cuidado con la pelota quieta, que es un recurso que su archirrival sabe usar muy bien.

“Hernán es un tipo muy inteligente y dentro de su naturaleza tiene sus cosas y eso pues, yo que lo viví, le guardo el máximo respeto a eso”, comentó.

- Washington Ortega y Bayron Mora han tenido partidos importantes. ¿En qué se basa para poder elegir un portero titular en el clásico?

- No sé por dónde va la pregunta, simplemente que todos sabemos aquí que Washington, lleva tiempo de estar en un nivel óptimo y que Bayron era un muchacho que venía ahí como promesa en algún momento, creo que con las actuaciones que nos dio y eso fue lo agradable del semestre pasado.

”Ver la respuesta de él ante situaciones fuertes de competitividad y que ahora pues está en su rol. Creo que estamos claros que Washington es el titular y Bayron está ahí atrás”.

- ¿Cómo ve este primer enfrentamiento contra Hernán Medford en un clásico?

- Creo que Hernán es el que ha resaltado un poco el tema, que es la primera vez que nos enfrentamos y la verdad que no sabía. Creía que ya nos habíamos enfrentado, pero no sé ustedes que son los de la estadística. Creo que es un partido bonito, siempre los clásicos son bonitos.

”Ir a Saprissa es hóstil el ambiente, que es difícil. Creo que el grupo en el semestre pasado se comportó de muy buena manera y la idea es repetir lo mismo y que sea un buen partido”.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.