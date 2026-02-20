Puro Deporte

La pícara respuesta de Óscar Ramírez tras lo dicho por Hernán Medford a pocas horas del clásico

Óscar Ramírez desató algunas risas con una reacción espontánea previo al clásico entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Alajuelesen contra Liberia por cuartos de final del Torneo de Copa
Óscar Ramírez sabe muy bien el significado de este clásico para Liga Deportiva Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseÓscar RamírezClásico NacionalSaprissa vs AlajuelenseHernán Medford
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.