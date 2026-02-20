Analista arbitral es tajante con designación de Keylor Herrera para pitar el clásico Saprissa vs. Alajuelense

Keylor Herrera será protagonista en el clásico nacional. Y Hernán Medford también.

El Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense afinan los últimos detalles para el cásico de este sábado 21 de febrero, a las 8 p. m., en Tibás; pero ya hay un equipo confirmado que será parte importante del juego, integrado por los árbitros.

Keylor Herrera impartirá justicia, asistido por Luis Granados y Enmanuel Alvarado. Jonathan Leitón será el cuarto árbitro; mientras que en el VAR estarán Benjamín Pineda y Octavio Jara.

El analista arbitral de La Nación, Greivin Porras, tiene una posición tajante sobre esta designación por parte de la Comisión de Arbitraje.

Lo primero que dijo es que como pasa en todo clásico, la expectativa siempre está en quién será el árbitro y afirmó que le parece bien la escogencia de Keylor Herrera, al ser un réferi de mucha experiencia.

Detalló que se trata de un central que ya registra unos cinco o seis partidos de este tipo y que recientemente dirigió en el Mundial Sub-17 en Chile, acumulando una experiencia que lo ha hecho crecer.

“A todas luces es una buena escogencia, es un árbitro de mucha autoridad, de buen dominio y control de la lectura del juego”, apuntó Greivin Porras.

Sin embargo, también expresó que como todo ser humano, Keylor Herrera tiene sus debilidades.

“Hay algunos momentos en los que el juego cuando pasa de un nivel tranquilo y se pone más friccionado, en algunas ocasiones le ha costado tomar el control del juego en esos aspectos”, citó.

Sin embargo, cree que estará bien acompañado, y que es cuestión de que él con esta experiencia y la planificación con sus compañeros, saque la tarea.

“La lectura de juego debe ser clara. Si al minuto uno debe sancionar un penal, o una expulsión debe hacerlo”, recomendó.

El exárbitro también le sugiere a Keylor Herrera que se apoye mucho en el VAR.

“Ojalá que le den un buen uso al VAR, y ahí va a estar uno de los mejores, de los más preparados en el país con esa herramienta, que es Benjamín Pineda. Así que esperamos que la labor en equipo sea buena.

”Porque es un trabajo en equipo, no es solo el central, sino con sus asistentes y su cuarto árbitro, y con los del VAR, tengan una buena comunicación. Eso es una obligación, porque son árbitros de buen nivel, de buena categoría y que hagan una buena labor”, concluyó Greivin Porras.

