Mundial 2026: Costa Rica podría recibir una noticia histórica desde la FIFA

El trofeo de la Copa del Mundo anda recorriendo diferentes ciudades alrededor del planeta. En estos días estuvo en Colombia.

En menos de un mes podría llegar una noticia bomba para el fútbol de Costa Rica con respecto al Mundial 2026 y tiene que ver con el arbitraje, porque será el 14 de marzo cuando la FIFA revele los nombres de los encargados de impartir justicia en la Copa del Mundo.

Benjamín Pineda tiene la posibilidad de abrir un nuevo camino. Él es uno de los candidatos para ser parte de la cita planetaria de Estados Unidos, México y Canadá 2026 en el VAR.

De lo lograrlo, sería el primer réferi tico en acudir a un Mundial como uno de los encargados de la herramienta tecnológica.

El árbitro concedió una entrevista a La Nación y dijo que aunque se acerca la hora de la verdad, se siente tranquilo y trata de no pensar demasiado en el tema.

Sigue concentrado en el ámbito local, en el campeonato nacional, en las designaciones internacionales por parte de Concacaf y en las otras cosas que también hace aparte del fútbol, en sus emprendimientos.

“Sinceramente he tratado de no pensar mucho en eso para no generar un sentimiento negativo, sino que esperar tranquilo a ver qué es lo que sucede”, comentó Benjamín Pineda.

Desde 2021 empezó a capacitarse más en el VAR. De hecho, Ricardo Montero y él fueron los primeros árbitros costarricenses en certificarse en el VAR.

“Y de ahí en adelante somos los que hemos tenido mayor participación en juegos, en cursos y en torneos generales. Gracias a Dios he tenido la dicha de que el desempeño haya sido agradable para los jefes, tanto así que confían en mí para seguir siendo tomado en cuenta”, mencionó.

La lista puede contemplar unos 18 candidatos, pero con aspiraciones reales son muy pocos.

“Gracias a Dios, uno de esos soy yo. Sin embargo, no se sabe qué va a pasar. Hay que esperar nada más”, apuntó.

Al consultársele qué tan diferente es dirigir un partido dentro de la cancha con relación a esa función en la sala VOR, Benjamín Pineda fue muy sincero.

“A veces es más estresante, porque en la cancha uno se esfuerza por hacerlo bien, pero puede ser que un jugador pasó por el frente, se le atravesó, le tapó o lo que sea y digamos que también está el error humano. La rapidez de la acción, el ojo humano que tal vez no lo ve tan rápido, pero en el VAR no hay excusas”, señaló.

Benjamín Pineda fue uno de los primeros árbitros ticos que obtuvieron la certificación del VAR. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

Contó que ahí se tiene la misión de buscar las tomas que muestren y den evidencia de que una decisión está correcta o incorrecta.

“Es más estresante, porque el VAR no tiene VAR (ríe). Si el VAR se equivoca, se equivocó. Si el árbitro se equivoca tiene el VAR. Entonces, es mucho más exigente, más estresante. Yo he terminado más sudado a veces estando en VAR que en cancha por la tensión y el estrés que se vive”, confesó.

¿Por qué Benjamín Pineda es árbitro?

Los árbitros suelen ser los protagonistas del fútbol que más se cuestionan y que menos hablan públicamente.

Al consultársele a Benjamín Pineda por qué es réferi, contó que siempre le ha encantado el fútbol.

“Chiquillo patee, por no decir que jugué y es muy curiosa mi historia, porque yo estaba trabajando en una empresa y un compañero me dijo que iba a hacer el curso arbitral”, recordó.

La idea le llamó la atención y le dijo que lo acompañaría, pero el tiempo pasaba y no se abría el curso. Ese compañero renunció, se fue de la empresa y a él le quedó esa espina.

“Al final lo llevé yo solo y desde el día uno me enamoró el arbitraje, porque soy un apasionado del fútbol y verlo desde otra perspectiva, que es la arbitral, te cambia muchísimo la imagen del fútbol. Desde ahí fue un amor a primera vista”, apuntó.

Lo que jamás dimensionó fue hasta dónde llegaría y que tendría tanta ilusión por lo que puede suceder pronto.

“Yo la verdad le pido mucho a Dios que alguien de Costa Rica vaya al Mundial, por el país, por la Federación en general, por el arbitraje costarricense y por cada uno de nosotros y nuestras familias, que nos han apoyado”, argumentó.

Costa Rica nunca ha tenido a un árbitro en el VAR en un Mundial Mayor. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Su criterio es que si va Juan Gabriel Calderón solo como central, en tripleta con los asistentes Juan Carlos Mora y Andrés Arrieta; si van los cuatro, o si va solo él en el VAR, mientras haya algún representante de Costa Rica, sería algo muy importante para el país.

“No es solo para Juan Gabriel, no es solo para Juan Carlos, no es solo para Andrés, no es solo para Benjamín, es para el país. Representaría mucho, porque se pondría otra vez el arbitraje en el fútbol mundial para que pueda ser tomado en cuenta para los que vienen atrás”, expresó.

Benjamín Pineda cree que esta sería una puerta que se abre no solo para ellos, sino para los demás. Y cada vez falta menos.