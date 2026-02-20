Puro Deporte

Mundial 2026: Costa Rica podría recibir una noticia histórica desde la FIFA

¿Quién no sueña con ir al Mundial? El arbitraje tico tiene opciones reales y Benjamín Pineda cuenta cómo vive esta espera

Por Fanny Tayver Marín
El trofeo de la Copa del Mundo anda recorriendo diferentes ciudades alrededor del planeta. En estos días estuvo en Colombia.
El trofeo de la Copa del Mundo anda recorriendo diferentes ciudades alrededor del planeta. En estos días estuvo en Colombia. (LUIS ACOSTA/AFP)







Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

