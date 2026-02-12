Mundial 2026: Costa Rica tiene una esperanza para ser parte de la Copa del Mundo

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Juan Gabriel Calderón espera que las noticias del 14 de marzo sean positivas y que Costa Rica tenga representantes en el Mundial 2026.

Que la Selección de Costa Rica quedara fuera del Mundial 2026 no significa que el país no tendrá representación en la fiesta planetaria de Estados Unidos, México y Canadá, que se disputará del 11 de junio al 19 de junio.

Las posibilidades de ir son altas y reales, solo que la noticia no emana de las canchas de entrenamiento de la Tricolor, sino del riguroso, exigente, sacrificado y hasta polémico mundo del arbitraje.

El nombre de Juan Gabriel Calderón resuena con fuerza y falta poco para saber si en definitiva, su nombre será tomado en cuenta para la Copa del Mundo 2026.

Será el 14 de marzo cuando la FIFA revele esa lista con los silbateros elegidos. Ese día, Costa Rica sabrá si después de 24 años al fin vuelve a tener un árbitro central en un Mundial.

El camino hacia el evento soñado ha sido una maratón de resistencia y precisión para Juan Calderón, quien conforma un equipo de trabajo junto a los árbitros asistentes Juan Carlos Mora y Andrés Arrieta.

La expectativa es máxima: la última vez que un juez central de Costa Rica dijo presente en un Mundial fue en Corea del Sur y Japón 2002, cuando William Mattus representó al arbitraje nacional.

En medio de la tensión que genera la espera, Juan Gabriel Calderón se muestra sereno. El réferi reconoce que este proceso es la culminación de años de preparación y consolidación en torneos de la Concacaf y eventos internacionales.

“Me siento muy bien, muy tranquilo; ya acumulamos bastantes años de experiencia y eso da tranquilidad para usarla en este tipo de juegos. En algún momento soñé con estar en estas instancias y por dicha ya tenemos bastante tiempo de estar consolidados, pero siempre es un aprendizaje”, confesó Juan Gabriel Calderón, antes de pitar el partido entre Alajuelense en Herediano el sábado pasado, donde no faltó la polémica.

No es tan frecuente que los árbitros emitan declaraciones antes de los partidos, pero desde la llegada de Enrique Osses a la Comisión de Arbitraje, los silbateros han tenido libertad para atender a los medios de comunicación.

Así que Juan Gabriel Calderón atendió esa noche a las radios con derechos de transmisión y manifestó en Columbia que no oculta su gratitud hacia una profesión que le ha permitido ser embajador del deporte costarricense.

Para él, llegar a la lista de preseleccionados de la FIFA no es una casualidad, sino el resultado de un trabajo metódico.

“Hemos trabajado, hemos cumplido todas las pruebas que se han requerido. Es un placer estar en la lista y tener opciones en la actualidad. Ya de nuestra parte cumplimos, ahora queda esperar”, añadió con la confianza de quien ha dejado todo en las pruebas físicas, teóricas y en los seminarios a los que ha ido.

Juan Gabriel Calderón es uno de los árbitros más regulares del fútbol nacional. (Rafael Pacheco Granados)

A diferencia de otros procesos donde los tríos se arman de forma aleatoria, la FIFA trabaja actualmente con equipos consolidados. Por eso, Juan Gabriel Calderón resalta el vínculo con Juan Carlos Mora y Andrés Arrieta, piezas clave en este engranaje.

“Nos conocemos a la perfección. Son excelentes compañeros de trabajo, pero lo que más rescato de ellos es que son excelentes seres humanos y profesionales. Hemos hecho el camino juntos y esperamos estar”, señaló el central, quien acudió al último seminario realizado en Río de Janeiro, Brasil, en enero.

Después de eso, lo que sigue es esperar que llegue el día para saber esa lista, en la que Juan Gabriel Calderón y sus asistentes sueñan con estar presentes.

A cambiar la historia después de 24 años

La importancia de este posible nombramiento radica en el bache histórico que ha sufrido el arbitraje tico.

Hubo un acercamiento en Rusia 2018, donde Ricardo Montero acudió en calidad de árbitro de reserva y actuó como cuarto árbitro; mientras que el guardalíneas Leonel Leal dijo presente en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Pero la figura del árbitro principal se ha resistido y este pareciera el momento de cambiar el rumbo.

La historia del arbitraje costarricense en los Mundiales es rica y prestigiosa, según los datos del estadígrafo Rodrigo Calvo:

Luis Paulino Siles: El pionero en España 1982.

Berny Ulloa: Presente en México 1986 e Italia 1990.

Rodrigo Badilla: Representante en Estados Unidos 1994.

Luis Fernando Torres: Participante en Francia 1998.

William Mattus: El último central en Corea-Japón 2002.

Benjamín Pineda también tiene opciones de ir al Mundial 2026, pero en el VAR; mientras que Juan Gabriel Calderón aspira a ser nombrado como central. (Rafael Pacheco Granados)

La incertidumbre terminará a mediados del próximo mes y estos días resultan claves para Juan Gabriel Calderón.

“Estamos esperando la lista final que va a ser el 14 de marzo. Como siempre lo he dicho, la meta es una, es poder estar. Por supuesto que hay ansias y especulaciones, pero es parte de la carrera: saber manejar la presión”, apuntó el aspirante tico a sonar su silbato en la Copa del Mundo.

Pero eso no es todo, porque el propio Enrique Osses confirmó que el arbitraje tico también aspira a tener un representante en el VAR durante el Mundial 2026, y que quien se enfila a eso es Benjamín Pineda.