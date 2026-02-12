Puro Deporte

Mundial 2026: Costa Rica tiene una esperanza para ser parte de la Copa del Mundo

Será el 14 de marzo cuando la FIFA revele su decisión de cara al Mundial 2026

Por Fanny Tayver Marín
Alajuelesen se enfrento a Herediano por la jornada 6, Torneo de Clausura 2026.
Juan Gabriel Calderón espera que las noticias del 14 de marzo sean positivas y que Costa Rica tenga representantes en el Mundial 2026. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







Mundial 2026Juan Gabriel CalderónArbitrajeBenjamín Pineda
Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

