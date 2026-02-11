Puro Deporte

Fedefútbol confirma que la Selección de Costa Rica jugará contra un campeón del mundo

La Selección de Costa Rica tendrá un partido amistoso internacional en uno de los países que albergarán el Mundial 2026

Por Fanny Tayver Marín
Selección de Costa Rica y Nicaragua se enfrentan en el Estadio Nacional por las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.
La Selección de Costa Rica ya tiene un partido programado en su calendario para 2026. (JOHN DURAN/John Duran)







