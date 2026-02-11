Fedefútbol confirma que la Selección de Costa Rica jugará contra un campeón del mundo

La Selección de Costa Rica ya tiene un partido programado en su calendario para 2026.

La Selección de Costa Rica, que todavía no cuenta con director técnico, tendrá “un Mundial” diferente esta vez. Aunque la Tricolor no clasificó a la cita planetaria que se disputará del 11 de junio al 19 de julio, sí viajará a Estados Unidos y sostendrá un partido amistoso contra un rival muy calificado un día antes de que se inaugure la Copa del Mundo.

Este miércoles, la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) oficializó lo que La Nación dio a conocer desde el pasado 2 de enero: un amistoso internacional contra Inglaterra.

Dicho encuentro se disputará el miércoles 10 de junio en el sur de Florida, Estados Unidos.

Según indicó la Fedefútbol, la sede y la hora del encuentro serán confirmados próximamente y se darán a conocer a través de los canales oficiales de la Federación Inglesa de Fútbol (FA) y la FCRF.

Ambas selecciones tienen como antecedente enfrentamientos como el empate 0-0 en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 y el amistoso disputado en junio de 2018, en suelo inglés, donde Inglaterra se impuso 2-0 previo a la Copa Mundial de Rusia.

Inglaterra llega tras una eliminatoria mundialista de la UEFA dominante, en la que logró su clasificación a la Copa del Mundo con dos partidos de antelación, y cuenta con una plantilla de primer nivel integrada por figuras como Jude Bellingham, Cole Palmer, Phil Foden, Harry Kane y Bukayo Saka.

Actualmente ubicada en el puesto 4 del Ranking Mundial Masculino de la FIFA, la selección inglesa se ubica en el Grupo L del Mundial 2026, donde se enfrentará contra Croacia, Ghana y Panamá.

Hasta ahora, la Federación solo confirmó este partido internacional ante Inglaterra. Sin embargo, para la fecha FIFA de junio, Costa Rica también negocia un amistoso ante un rival fuerte de América del Sur; que sería Colombia.

Los cafeteros comparten grupo en el Mundial con Portugal, Uzbekistán y un rival por definir proveniente del repechaje mundialista, donde también participan equipos de la Concacaf (Surinam y Jamaica).

Antes de la fecha FIFA de junio también está la ventana del 23 al 31 de marzo. En la Federación no quieren desaprovechar ese espacio, pero primero necesitan hacer el nombramiento del hombre que tomará las riendas de la Selección de Costa Rica en un cargo que está vacante después de la salida de Miguel “Piojo” Herrera.