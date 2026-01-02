La Selección de Costa Rica ya tiene listo su primer rival para 2026 (y es un campeón del mundo)

La Selección de Costa Rica no pudo pasar las eliminatorias mundialistas a la Copa del Mundo 2026.

Aunque la Selección de Costa Rica no estará en la Copa del Mundo 2026, ya la Federación Costarricense de Fútbol tiene todo arreglado para enfrentar a un campeón mundial en junio próximo, en Estados Unidos.

Se trata de la selección de Inglaterra, rival al que se medirá la Tricolor de cara a la participación inglesa en el certamen del orbe.

Aunque solo faltan las firmas respectivas, ya La Nación conoce que el trato está cerrado, con lo cual la Tricolor tiene confirmado su primer fogueo para este año.

La fecha de este partido sería entre el 1.º y el 9 de junio, periodo en el que, según el calendario FIFA, se disputa la ventana internacional de ese mes. Los ingleses buscaron el duelo contra la Nacional porque en el torneo mundialista chocarán contra Panamá, un rival que consideran similar al ser vecinos territoriales y de la Concacaf.

Ante esto, la Selección podrá medirse ante jugadores de talla mundial como Jude Bellingham (Real Madrid), Harry Kane (Bayern Múnich) y Marcus Rashford (Barcelona). Inglaterra fue campeona del mundo en 1966, pero la actual generación genera mucha expectativa, ya que viene de obtener dos subcampeonatos de Europa consecutivos, en las ediciones de 2020 (cuando perdieron la final ante Italia) y 2024 (ante España).

Inglaterra integra el grupo L del Mundial junto con Panamá, Croacia y Ghana.

Costa Rica ya se enfrentó a los Tres Leones en la Copa del Mundo de Brasil 2014, en un partido que terminó empatado 0-0. Para ese momento, la Tricolor había derrotado a Uruguay e Italia, por lo cual terminó invicta y en primer lugar de un grupo repleto de campeones del mundo.

Para la Fecha FIFA de junio, Costa Rica también negocia un amistoso ante un rival fuerte de América del Sur; según se supo es Colombia. Este partido igualmente se disputaría en Estados Unidos, ya que los cafeteros estarían concentrados como parte de su preparación rumbo al Mundial.

Colombia comparte grupo en el torneo con Portugal, Uzbekistán y un rival por definir proveniente del repechaje mundialista, donde también participan equipos de la Concacaf (Surinam y Jamaica).

Se espera que para junio próximo ya esté trabajando el nuevo cuerpo técnico de la Selección de Costa Rica, tras la salida de Miguel “Piojo” Herrera, luego de no clasificar al campeonato mundial. Por ahora, el Comité Ejecutivo se centra en nombrar al nuevo director de Selecciones Nacionales, cargo para el cual el principal candidato es Rónald González.

Asimismo, parte de lo que se busca para el nuevo proceso es la conformación de una generación que trabaje con la mirada puesta en la Copa del Mundo 2030. Ante esto, se tendría como base a futbolistas de menos de 30 años que estuvieron en la pasada eliminatoria, como Josimar Alcócer, Manfred Ugalde, Jeyland Mitchell, Patrick Sequeira, Kenneth Vargas y Alonso Martínez.

A ellos se les podrían sumar nombres que tuvieron participación esporádica, pero que representan promesas llamadas a asumir mayor protagonismo, como Kenay Myrie o Warren Madrigal (este último, de hecho, fue titular en los últimos duelos de la eliminatoria).

Antes de la Fecha FIFA de junio también está la de marzo, en la que no se descarta que Costa Rica pueda concretar algún fogueo. En la Federación trabajan para que el equipo patrio se mantenga en actividad pese a no competir en el Mundial. Esta ventana se disputará del 23 al 31 de marzo.