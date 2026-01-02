Fútbol

La Selección de Costa Rica ya tiene listo su primer rival para 2026 (y es un campeón del mundo)

La Selección de Costa Rica tiene todo acordado para enfrentar a un campeón del mundo en el mes de junio

Por Esteban Valverde
Costa Rica vs. Honduras
La Selección de Costa Rica no pudo pasar las eliminatorias mundialistas a la Copa del Mundo 2026. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Selección de Costa RicaInglaterra
