Sorteo del Mundial 2026: ¿Cómo le fue al único representante de Centroamérica?

La estrella de los Yanquis de Nueva York Aaron Judge muestra el papel con el nombre de Panamá durante el sorteo del Mundial 2026, en el Kennedy Center de Washington.

Centroamérica tuvo una eliminatoria para el olvido y casi todos sus países quedaron en el camino rumbo al Mundial 2026, salvo uno que estuvo presente en el sorteo de este viernes.

Panamá será el encargado de representar a la región y quedó sembrado en el grupo L, el último de los 12 bloques en que se dividieron los 48 participantes.

Los panameños estarán junto Inglaterra (cabeza de serie), Croacia (subcampeón del 2018) y Ghana.

FIFA anunciará el calendario completo con sedes, días y horarios este sábado 6 de diciembre.

Avanzan a segunda fase los dos primeros lugares de cada grupo y los mejores 8 de 12 terceros puestos.

En su único Mundial hasta ahora, Panamá ya enfrentó a Inglaterra en la edición del 2018. En ese encuentro se llevaron una paliza 6-1, pero al menos anotaron su primer gol en la gran cita, por intermedio de Felipe Balloy.

Los canaleros perdieron sus tres partidos (los otros dos ante Bélgica y Túnez), por lo cual en la edición de Norteamérica 2026 buscarán su primer triunfo o al menos su primer empate.