El Barcelona se desmorona en Sevilla y el Real Madrid consolida liderato

Sin Lamine Yamal por lesión, el Barcelona tropezó y dejó el primer puesto de la Liga Española al Real Madrid

Por AFP
El arquero griego del Sevilla Odysseas Vlachodimos y el defensa brasileño Marcao Teixeira disputan el balón con el polaco del Barcelona Robert Lewandowski, durante el partido por la Liga Española disputado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
El arquero griego del Sevilla Odysseas Vlachodimos y el defensa brasileño Marcao Teixeira disputan el balón con el polaco del Barcelona Robert Lewandowski, durante el partido por la Liga Española disputado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. (CRISTINA QUICLER/AFP)







