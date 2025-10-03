Puro Deporte

Rematarán mansión, lancha y autos de Romario para cubrir deuda de más de $2 millones

Una deuda judicial de más de $4,5 millones lleva a la subasta de bienes usados por el senador Romario, incluidos una mansión y vehículos de alta gama

Por O Globo / Brasil / GDA
Subastan mansión, lancha y autos vinculados a Romario por deuda de $4,5 millones originada en 2001 tras cierre de un negocio.







