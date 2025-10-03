Rematarán mansión, lancha y autos de Romario para cubrir deuda de más de $2 millones

Subastan mansión, lancha y autos vinculados a Romario por deuda de $4,5 millones originada en 2001 tras cierre de un negocio.

La Justicia de Río de Janeiro aprobó la subasta de una mansión, una lancha y tres vehículos asociados al senador brasileño Romario, del Partido Liberal, con el fin de pagar una deuda que supera los $2 millones. Los bienes serán rematados el próximo 23 de octubre, en un proceso judicial que ha permanecido activo por más de 20 años.

El monto total de los valores iniciales para la subasta es de aproximadamente $2.029.800. Romario informó que interpuso un recurso legal para intentar detener el proceso, pero aún no recibe una resolución definitiva.

La deuda se originó tras el cierre de la discoteca Café do Gol, en la zona oeste de Río de Janeiro, donde Romario era socio. El conflicto comenzó en 2001, por el incumplimiento de un contrato con una empresa proveedora de servicios para ese establecimiento.

Según los abogados de la parte demandante, la deuda asciende a $4.565.655, de acuerdo con documentos entregados a la justicia brasileña.

Algunos de los bienes ya habían sido ofrecidos en subasta en 2021, pero el Superior Tribunal de Justicia suspendió el procedimiento. Aunque estos activos no están a nombre de Romario, la justicia los atribuyó al senador, quien los utilizó frecuentemente en los últimos años.

Las investigaciones revelaron que el exjugador habría colocado bienes a nombre de familiares, estrategia que complicó la recuperación por parte de sus acreedores. En otro proceso, el senador fue condenado por la ocultación fraudulenta de patrimonio.

Bienes que serán subastados

Mansión en Barra da Tijuca, Brasil

La vivienda se localiza en un condominio frente a la Lagoa da Tijuca. Tiene 896 m² de construcción y un terreno de 1.500 m². Fue valorada en $1.690.650 para la primera ronda de subasta. Si no recibe ofertas, se realizará una segunda llamada con un valor base de $845.325.

La propiedad cuenta con piscina y campo de fútbol. Romario la adquirió hace unos diez años, pero nunca la registró a su nombre. El impuesto municipal IPTU fue pagado por su hermana, Zoraidi de Souza Faria, desde una cuenta bancaria que el senador podía manejar por medio de un poder legal.

Lancha “All Mare”

Construida en 2010, la embarcación tiene 15,5 metros de eslora, está hecha de fibra de vidrio y equipada con dos motores de 435 caballos de fuerza. El valor inicial para la subasta es de $206.635. Actualmente se encuentra en la Marina da Glória y está registrada a nombre de la hermana del senador.

Vehículos

Tres automóviles atribuidos al senador también serán subastados:

Porsche Macan Turbo 2015 , valorado en $50.290 . Estaba registrado a nombre de Zoraidi antes de ser confiscado en 2018 .

, valorado en . Estaba registrado a nombre de Zoraidi antes de ser confiscado en . Audi RS6 Avant 4.0 TFSI 2015 , con valor base de $73.530 . Según registros del Departamento de Tránsito de Río de Janeiro, estaba a nombre de la madre de Romario, quien falleció en 2024 . También fue embargado en 2018.

, con valor base de . Según registros del Departamento de Tránsito de Río de Janeiro, estaba a nombre de la madre de Romario, quien falleció en . También fue embargado en 2018. Peugeot 2008 Allure AT 2017, con un precio de salida de $9.960. Aparecía igualmente a nombre de Zoraidi.

