Diego Campos se confiesa con ‘La Nación’ en el hotel de Alajuelense en Estelí

Estelí, Nicaragua.- Convertido en el goleador de la Copa Centroamericana de Concacaf con seis tantos y siendo el líder de disparos en esta competición con 26 remates, Diego Campos se confesó con La Nación en el lobby del hotel de concentración de Liga Deportiva Alajuelense en Estelí, Nicaragua.

“Este partido es importantísimo, queremos ser bicampeones de Centroamérica y para nosotros es importantísimo salir con un buen resultado de acá”, expresó Diego Campos, en la cuenta regresiva para el primer duelo de esta final de la Copa Centroamericana entre Liga Deportiva Alajuelense y Real Estelí.

La primera cita entre la Liga y el Tren del Norte será este miércoles 27 de noviembre a partir de las 7 p. m. en el Estadio Independencia, en Estelí.

“De ellos ya se ha visto suficiente, se jugó el año pasado la final y hay suficiente material. Hay que tener cuidado con ellos, si están en la final es por algo, merecen estar en la final y han demostrado ser un equipo muy fuerte para llegar hasta esa instancia”, comentó el extremo.

Sin embargo, insistió en que en Alajuelense están pensando única y exclusivamente en quedar campeones de nuevo.

Aparte de la baja conocida de Kevin Cabezas, quien continúa recuperándose de su lesión, la única ausencia de los rojinegros es Rashir Parkins, quien no viajó a Nicaragua por las pruebas nacionales para conseguir el título de bachiller.

En esta final de la Copa Centroamericana de Concacaf, el gol de visita funge como criterio de desempate y eso es algo a lo que la Liga le presta bastante atención.

“Hay muchos torneos internacionales en los que ya se eliminó eso y es por algo que se ha eliminado. Aquí toca jugar con eso y es otro ingrediente con el que hay que estar atentos”, subrayó Diego Campos.

- ¿Cómo hacer para encarar lo que viene ahora, porque podría ser que en el equipo piensen que ahora son favoritos para todo y es cuando deben tener más cuidado inclusive?

- La Liga es un equipo grande y eso siempre ha existido. Alajuelense en todos los partidos tiene que ser favorito, porque es un equipo muy grande, con eso hay que saber jugar; es una presión que siempre ha existido y que siempre va a existir por el simple hecho de ser la Liga.

- ¿Cómo fue afrontar una lesión en el momento menos esperado y cómo se recuperó tan rápido?

- Son demasiados partidos, eso creo que es parte de... Y por dicha no fue tan fuerte, no me sacó por tantos partidos, creo que fue por la preparación que habíamos hecho, porque sabíamos que este semestre tendría demasiados partidos y ahora contento por estar de vuelta.

- ¿Qué le pasó?

- Una distensión muscular (en el juego ante San Carlos).

Diego Campos vive su momento con Alajuelense

- ¿Qué tan dramático fue el momento, porque usted no quería salir de la cancha?

- Sí, era un partido que quería jugar muchísimo, llevaba mucho tiempo esperando ese partido en casa, era un partido importante y ya habíamos hecho un cambio en el primer tiempo, si no me equivoco, y entonces no quería tener que gastar otra sustitución, otra ventana de cambios. Así que esperé hasta el medio tiempo, pero no quería salir.

”Estaba enfocado en ese partido y quería seguir jugando, el partido estaba muy bueno, el Morera estaba lleno, era contra un muy buen equipo, teníamos que ganar y quería seguir jugando, pero pasó”.

- ¿Qué analiza de lo que ha sido este semestre para usted, porque ha sido hasta ahora como de ensueño? Copiado!

- Sí, claro, y ahora con tres finales en juego es importantísimo y es un muy buen sentimiento, creo que todos los compañeros pensamos lo mismo. Fue lo que nos plantemos desde el principio. Nosotros queremos ganar los tres torneos.

”Ha sido un muy buen semestre y yo les doy gracias a los compañeros y al cuerpo técnico porque sin ellos no podría. Para yo hacer un gol, tiene alguien que elaborar una jugada, que ponerme en esa situación y creo que todos los compañeros lo hacen excelente. El grupo que se ha formado, el cuerpo técnico y el trabajo que hemos hecho está dando resultado”.

- En su caso trae la motivación de los goles, de partidos buenos y de estar esperando la llegada de su primer bebé. ¿Cómo vive el momento?

- Es mi mayor motivación, mi esposa Kari ahora está embarazada, siempre ha sido mi roca ella, y ahora una motivación extra, gigante la verdad.

- Con ustedes dos resulta muy llamativo verlo a usted siempre que puede en los partidos del equipo femenino y ella también en los suyos. ¿Siempre ha sido así?

- Siempre ha sido así, desde que jugábamos juntos en Noruega yo iba a todos los partidos que podía de ella y también ella a los partidos que podía llegaba. En Suecia fue igual y aquí es igual. Siempre nos hemos apoyado muchísimo siempre y eso va a seguir así.

- ¿Entonces la intención de anotar la tienen con más énfasis?

- Claro, nos sucedió en las instancias pasadas también. El gol de visita es importantísimo y nosotros queremos salir a ganar todos los partidos y en este no será la excepción.

- ¿Qué tiene esta Liga para que esté en todas las finales de lo que ha jugado?

- Es un equipo muy fuerte, tenemos una plantilla muy fuerte, un cuerpo técnico muy fuerte y la verdad es que todas las personas que están detrás de los jugadores. Es una institución muy fuerte, entonces hemos hecho valer eso. El cuerpo técnico está haciendo un trabajo espectacular, desde que llegaron, desde el primer día.

”Y la verdad es que todo el mundo en la Liga, porque detrás de los jugadores, esas personas que no se ven en la televisión hacen un trabajo espectacular por nosotros”.

- ¿Qué ha sido clave para los buenos resultados?

- El grupo que se ha formado, desde el cuerpo técnico, que el trabajo ha sido buenísimo y la unión de grupo, porque usted ve y por la cantidad de partidos hay que rotar, cambios y todos los compañeros que entran lo hacen excelente. El equipo es muy fuerte.

- A inicios del semestre Alexandre Guimaraes contó que él habló con usted y que le gustó mucho la apertura suya. ¿Cuánto ayudó eso?

- Muy bien, porque a mí me gusta ese estilo también, cuando son directos, que tienen que decir lo que tienen que decir. Así fue con el profe Guima, en pretemporada él fue muy directo, me pidió lo que él quería ver en la pretemporada, lo que él andaba buscando en mi posición, lo que quería de mí. Esa comunicación por los dos lados se dio muy bien.

-¿Este es uno de los mejores momentos de su carrera?

- Es un muy buen momento claramente, por los goles y las asistencias, pero los números en otros equipos y en otros años no han sido tan diferentes, como con el ascenso en Noruega, o cuando me fui para Suecia, son parecidos. Estoy muy contento y es un buen momento, pero tampoco es un momento que no haya tenido antes.

- ¿Qué opina del criterio generalizado de que Diego Campos debería estar en la Selección?

- Con calma, porque no hay que volverse loco, es muy fácil volverse loco en ese tipo de situaciones, pero yo tengo que seguir haciendo mi trabajo en la Liga. Si en su momento llega, bienvenido sea, porque claramente es algo que todos los jugadores queremos que pase en algún momento de nuestras carreras, representando a la Selección.

”Yo me siento muy tranquilo y a seguir haciendo el trabajo en la Liga. Lo dije desde hace varias convocatorias, que estoy muy concentrado en la Liga y seguiré haciendo lo que he estado haciendo”.

