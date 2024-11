Ian Lawrence: ‘Todo futbolista, sobre todo aquí en Alajuelense, debe tener carácter’

Estelí, Nicaragua. - Ian Lawrence es uno de los integrantes de la delegación de Liga Deportiva Alajuelense presente en Estelí para afrontar la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

La noche del sábado pasado, Alexandre Guimaraes volvió a elogiar al lateral izquierdo, que sigue con la primera ficha en su puesto, a pesar de que en el equipo rojinegro también militan Bryan Oviedo y Rónald Matarrita.

Ian Lawrence fue quien sacó el centro para la anotación de Creichel Pérez contra Puntarenas FC y Guima dijo que volvía a mencionar nombres propios de futbolistas que desde el cuerpo técnico han defendido toda esta temporada, como en el caso del lateral izquierdo, “que está teniendo un rendimiento extraordinario”.

Si se analizan los últimos partidos de la Liga, tanto en cancha, como en las gradas, resulta notorio que aquel divorcio total que había por parte de la afición con Ian Lawrence se fue desvaneciendo.

No significa que sea uno de los consentidos, porque no es así, pero ya no se escuchan tantos reproches contra él. Eso va de la mano con la mejoría del futbolista en cancha.

“Me he sentido bien en estos últimos partidos, el profe ha tenido mucha confianza en mí y es algo que yo agradezco mucho, así como mis compañeros me han respaldado en todos los partidos, es algo que habla mucho sobre este grupo y el cuerpo técnico”, expresó Ian Lawrence.

La Nación le consultó qué tan complejo ha sido este semestre para él y respondió: “No ha sido difícil, como todo futbolista he tenido altos y bajos, pero lo más importante es que el equipo me ha respaldado cuando me ha tenido que respaldar y que yo he podido hacer las cosas bien cuando he tenido que hacerlas”.

Añadió que eso habla mucho sobre lo que es este grupo actual de Liga Deportiva Alajuelense, lo que quieren y hacia dónde van.

“Todo futbolista, sobre todo aquí en Alajuelense, debe tener carácter, esa ambición de querer hacer las cosas mejor en cada partido y a seguir por esa línea. Queremos sacar un buen resultado en Nicaragua”, afirmó Ian Lawrence.

También comentó que ahora lo primordial para Alajuelense es buscar un buen resultado en Nicaragua este miércoles 27 de noviembre.

“Vamos a dar nuestro máximo esfuerzo, somos los campeones defensores y sabemos que un bicampeonato es importante tanto para el club como para la afición y mucho más para nosotros, los jugadores. Queremos tener esta copa en casa”, añadió.

Dentro de lo que el carrilero analiza sobre el momento actual de Alajuelense, destaca la reacción del equipo después de la derrota en el clásico, porque los empates también quedaron de lado. Luego de eso, la Liga encadenó cuatro triunfos al hilo, dejando su marco en cero.

“Era algo necesario, fue el punto de quiebre, donde el equipo reflexionó y pudimos sacar la mejor versión de cada uno, vamos con cuatro partidos sin recibir goles y eso dice mucho tanto de la defensa como de todo el grupo y el hecho de que estemos teniendo una buena contundencia dice mucho.

”Era un objetivo que teníamos al principio del torneo, estar en todas las finales posibles. Estamos en todas y entonces vamos a dar nuestro máximo esfuerzo para poder conseguir todas esas copas”, concluyó Ian Lawrence.

