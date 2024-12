Diego Campos arrasa con todos los premios y conquista el corazón de los fanáticos de Alajuelense

Al caer el telón de la Copa Centroamericana de Concacaf con Liga Deportiva Alajuelense como bicampeón del área, Diego Campos arrasó con los premios individuales y también recibió una cascada de ovaciones de los fanáticos rojinegros, quienes corearon su nombre una y otra vez.

Diego Campos celebró eufórico el bicampeonato de Alajuelense, en la Copa Centroamericana de la Concacaf, ante el Real Estelí. (Rafael Pacheco Granados)

Campos se convirtió en el jugador más valioso de esta competición internacional. No podía ser de otra manera, porque el extremo terminó el torneo regional como goleador, con seis anotaciones. Además, aportó una asistencia y acabó como el líder de disparos a marco, con 29.

Su aporte con la Liga en este evento lo resaltó Concacaf y los aficionados, pero para él, lo primordial era lo colectivo y así lo recalcó en todo momento.

“Lo que queríamos era ganar el bicampeonato, desde que empezó el semestre lo dijimos, porque queríamos darle esta gran alegría a la afición. Sin mis compañeros no hubiera metido ni un solo gol y también se debe al trabajo que hacemos con los profesores y con la ayuda de todo el cuerpo técnico”, citó Diego, quien logró su cometido de dejarse los dos pergaminos.

¡Larry Angulo la manda al fondo de la red! ⚫🔴#CopaCentroamericana pic.twitter.com/0EGndvltJS — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) December 5, 2024

Este semestre resulta especial para el futbolista que pronto se convertirá en papá y esa motivación se refleja con su accionar en cancha, también porque él mismo ha puesto de su parte para lograr lo que ha alcanzado hasta ahora. Así lo destacó el atacante.

“Le dedico el título a mi familia, a mi esposa y a todos los manudos que vinieron al estadio”, añadió.

Esta realidad de hoy dista mucho a la del semestre pasado, claramente, por el tema de minutos y la participación que ha tenido. Incluso así, no considera que sea el mejor presente de su carrera y quiere más.

Además, comentó que lógicamente cualquier futbolista siempre quiere jugar y en el semestre que llegó a Alajuelense, había un grupo de jugadores que lo estaban haciendo muy bien.

¡Alberto Toril pone 3-1 el Global a favor de Alajuelense! 🔥#CopaCentroamericana pic.twitter.com/PkkQ6JqybG — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) December 5, 2024

“Venían de ganar la Centroamericana, venían de estar disputando finales y me tocaba un rol diferente, que lo asumí. En ese momento hablé con el entrenador y le pregunté: ‘¿Qué tengo que hacer porque yo quiero jugar?’“, recordó.

Detalló que si el entrenador le decía que estaba fulano y mengano, su rol era esperar. Así lo comprendió y si le daban diez minutos o cinco, lo que necesitaba el grupo era que él asumiera ese rol de lo que fuera.

”Sabía que no iba a ser titular, lo tenía claro. Me tocó asumirlo y lo hice. Cuando llegó el profe Guima igual, tuvimos varias conversaciones, yo le expresé claramente mi deseo de jugar y él me dijo lo que tenía que hacer para ganarme más minutos.

”Jugué ese rol en la pretemporada, hice lo que él me pidió, lo que tenía que trabajar, fue lo que más trabajé en la pretemporada y ahora el rol cambió. La Liga está en estas instancias finales porque todo el grupo hace su rol, algunos no han tenido mucha participación y de un pronto a otro les toca y lo han hecho muy bien”, comentó Diego Campos.

Para él, esa ha sido la clave de todo y considera que es un acierto de Alexandre Guimaraes, porque todo el equipo está bajo esa misma idea, todos conocen su rol y nadie tiene ninguna duda de nada.

