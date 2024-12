Alajuelense vs. Real Estelí en vivo: Hora, canal y más detalles de la final de Copa Centroamericana

¿Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica o Real Estelí de Nicaragua? Uno de los dos equipos celebrará este miércoles 4 de diciembre en el Estadio Alejandro Morera Soto. La final de la Copa Centroamericana de Concacaf se encuentra igualada 1-1, luego del pulso de la semana pasada en el Estadio Independencia, en Estelí. Esta noche se sabrá en definitiva qué tan bueno o no fue aquel marcador, en el que la Liga logró poner de su lado el gol de visita como criterio de desempate.

El partido empezará a las 7:06 p. m. en la Catedral y tanto Alexandre Guimaraes como Otoniel Olivas tienen definida la que consideran la mejor estrategia para salirse con la suya.

Alajuelense buscará coronarse bicampeón de Centroamérica, algo que conseguiría de manera directa con estos escenarios: un empate 0-0 en el Morera Soto, o un triunfo.

Recuerde que el único marcador con el que la final entre la Liga y el “Tren del Norte se puede extender a los tiempos extra y hasta los penales si fuese necesario, es si el partido en la casa rojinegra culmina 1-1, con un global de 2-2.

Mientras que las opciones directas del Real Estelí para llevarse el cetro a Nicaragua son buscar un empate en Alajuela que sea por 2-2, 3-3, 4-4, 5-5… De modo que el gol de visita termine de su lado; o bien, derrotando a Alajuelense en su casa.

“Todo el Estelí es complicado, no solo la defensa, es un muy buen equipo que lo ha demostrado varias veces; por algo están jugando la segunda final, es un gran equipo y se le presta atención a todo el equipo. El fútbol de Nicaragua ha mejorado muchísimo y si el Real Estelí está en una segunda final es por algo”, expresó Diego Campos.

Liga Deportiva Alajuelense y Real Estelí se enfrentan en el pulso final por la segunda edición de la Copa Centroamericana de Concacaf. (Concacaf.com)

¿Dónde puedo ver el partido Alajuelense vs. Real Estelí? Copiado!

La esperada final de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Alajuelense y Real Estelí será transmitida por ESPN. Además, puede sintonizar el juego en la aplicación Disney+.

Recuerde que en este en vivo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias del partido y prácticamente con el pitazo, en este mismo artículo hallará la actualización con el relato final.

Los amantes de la radio pueden sintonizar el partido en Radio Columbia (98.7 FM), Radio Monumental (93.5 FM) y Teletica Radio (93.7 FM).

Así llegan Alajuelense y Real Estelí al duelo final de la Copa Centroamericana Copiado!

Alajuelense llega al partido de vuelta invicto en toda la historia de la Copa Centroamericana, con 13 victorias y seis empates. El equipo costarricense busca ganar su segundo título consecutivo en esta competición y el octavo trofeo internacional de su historia.

Además, los campeones defensores intentarán mantener su buen momento en casa, con victorias en tres de sus últimos cuatro partidos en torneos internacionales.

Diego Campos, con seis goles, lidera la tabla de goleadores en esta edición, además de registrar una asistencia. El portero Leonel Moreira también ha sido una de las figuras destacadas de Alajuelense, acumulando 27 atajadas en el torneo.

Byron Bonilla y Celso Borges posaron juntos en el Estadio Alejandro Morera Soto, un día antes de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Liga Deportiva Alajuelense y Real Estelí. (Concacaf.com)

Por su parte, Real Estelí confiará en su sólida defensa para buscar su primer título internacional, tras registrar ocho porterías imbatidas en 19 partidos en la historia de la Copa Centroamericana.

Byron Bonilla ha sido un destacado en ataque para Real Estelí en esta edición con tres goles y dos asistencias. En la defensa, Ebert Martínez ha liderado con 18 recuperaciones de balón.

Este encuentro marca el cuarto enfrentamiento entre ambos equipos en la Copa Centroamericana y el undécimo en todas las competiciones. Alajuelense lidera la serie con ocho victorias, mientras que los otros dos partidos terminaron en empate.

Un ganador en este partido se llevará la serie en el marcador global tras el empate 1-1 en la ida. Los goles de visitante determinarán al vencedor si la serie termina empatada. Un resultado idéntico al del primer partido llevaría la serie a tiempo extra y, de ser necesario, a una tanda de penales.

Celso Borges considera que el bicampeonato sería ‘extraordinario’ Copiado!

“Ha sido una copa para nosotros bastante exigente, debido al alto nivel de competencia que ha habido. ¿Qué representaría? Para la institución sería algo extraordinario poder lograr un bicampeonato del torneo más importante de la región centroamericana”, expresó Celso Borges, quien podría levantar este cetro como capitán de la Liga, dirigido por su papá, Alexandre Guimaraes.

“Todo lo demás son factores bastante emocionales, por así decirlo, que también me hacen mucha emoción, sin duda, pero hay que jugar primero. Tenemos un gran equipo en frente y va a ser un bonito partido”, citó el mediocampista.

Borges destacó que la responsabilidad de Alajuelense en finales siempre es la misma, no cambia de acuerdo al rival que tengan.

Celso Borges marcó en Estelí desde el manchón blanco. (Cortesía LDA)

“Ellos, si no es el mejor, ha sido de los mejores equipos a los que yo me he enfrentando en estos dos años que he tenido la oportunidad de jugar esta competencia y con todo el merecimiento están en la final. Tienen muy buenos jugadores, un grandísimo entrenador, están haciendo las cosas bien en su país y han dejado fuera a varios equipos de Costa Rica y no es una casualidad que estén de nuevo acá y tenemos que hacerlo muy bien si queremos vencerlos”, citó.

Pero también dijo que Alajuelense se ha venido preparando para el nivel internacional que exige Centroamérica.

“Nosotros tenemos que hacerlo muy bien para poderlo ganar, pero no creo que sea una sorpresa, tenemos que ir controlando también nuestras emociones a través del juego”, destacó.

Así piensan en Alajuelense previo a la final contra Real Estelí Copiado!

Así encara Alajuelense la final de la Copa Centroamericana de Concacaf

Conozca la Copa Centroamericana de Concacaf Copiado!

¡El trofeo ya brilla en Costa Rica! 🤩🇨🇷



¿Alajuelense o Real Estelí ?#CopaCentroamericana 🏆 pic.twitter.com/DWCJDSbcCy — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) December 4, 2024

Así piensan en Real Estelí previo a la final contra Alajuelense Copiado!

Real Estelí listo para la final contra Alajuelense

Alajuelense anuncia el partido contra Real Estelí Copiado!

🦁 ¡HOY JUEGA LA LIGA! 🦁



🏆 Final Copa Centroamericana

🆚 Real Estelí FC 🇳🇮

🕒 7:00pm

🏟️ Estadio Alejandro Morera Soto

📺 ESPN#VamosLEONES🔴⚫️ pic.twitter.com/cphMTWRLDr — Alajuelense Oficial (@ldacr) December 4, 2024

Real Estelí anuncia el partido contra Alajuelense Copiado!

⚽️🔛 ¡¡¡HOY JUGAMOS EL PARTIDO MÁS IMPORTANTE!!! 🚂🇦🇹



✅ Final vuelta

🏆 Copa Centroamericana

🆚 LD Alajuelense

🏟 Estadio Alejandro Morera Soto

⏰ 7:00 PM

🤝 @LAFISENicaragua

🔴⚪ #VAMOSTREN pic.twitter.com/0mr4u0EYNo — Real Estelí FC (@realestelifc) December 4, 2024

⚡️ Byron Bonilla es el Jugador a Seguir de Baterías KOBE para la final de vuelta en Copa Centroamericana 🚂🇦🇹> pic.twitter.com/LwTt7JkUvl — Real Estelí FC (@realestelifc) December 4, 2024

Los árbitros para la final de la Copa Centroamericana de Concacaf Copiado!

Ismael Cornejo Meléndez al centro, asistido por Juan Francisco Zumba y Geovanny García Lima. Cuarto árbitro: José García Meléndez. VAR: Guillermo Pacheco. AVAR: Óscar Macías.

