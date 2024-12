Alajuelense hace un llamado para evitar más sanciones de Concacaf

Liga Deportiva Alajuelense implora un buen comportamiento a los aficionados que acudirán este miércoles 4 de diciembre al partido de la verdad contra el Real Estelí, en la lucha por la corona de la segunda edición de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Para este duelo, el Estadio Alejandro Morera Soto no estará al 100% de su capacidad, y no porque el partido no despierte interés. Al contrario, las entradas que el club sacó a la venta fueron adquiridas prácticamente de inmediato.

Dicha tendencia también se evidenció en una rifa de tres entradas dobles a través del canal de WhatsApp La Nación Alajuelense, con la participación de más de 1.500 personas en esa dinámica. Por cierto, los ganadores fueron Christopher Fuentes Montero, Loingrid Vargas Salgado y Sara Murillo Moya.

Concacaf sancionó a la Liga reduciéndole el 20% del aforo para este encuentro, al determinar que en la semifinal contra Antigua no se respetaron las zonas amarillas. Además, multó al club con un monto que no fue revelado.

En Alajuelense no quieren problemas, ni más sanciones, recordando que en 2025, la Liga jugará la Copa de Campeones de Concacaf y la intención es cuidar la localía para ese momento.

Para que todos los aficionados tengan claras las reglas del juego, el club rojinegro le pide a su gente:

1. Respetar las zonas de seguridad y colaborar con las indicaciones del personal de seguridad privada.

2. Evitar actitudes y acciones que generen violencia o alteren el orden, promoviendo una convivencia en paz con los hermanos centroamericanos.

3. Disfrutar del espectáculo deportivo con responsabilidad, alentando al equipo con pasión y respeto.

“Cualquier reincidencia en comportamientos inapropiados, actos de xenofobia o invasiones podría derivar en consecuencias más severas para nuestra institución, incluyendo posibles sanciones en la próxima edición de la Copa de Campeones de Concacaf.

”Estamos convencidos de que juntos podemos superar este reto, no solo dentro de la cancha, sino también en las gradas y más allá. Este es el momento de demostrar por qué somos la mejor afición de Centroamérica, apoyando al equipo de forma positiva y respetuosa. Construyamos juntos una final memorable y llena de orgullo para todos los manudos”, versa en el comunicado de Alajuelense.

La serie se encuentra 1-1 y, en este momento, el gol de visita como criterio de desempate se inclina a favor de Alajuelense.

El partido empezará a las 7 p. m. y la recomendación adicional es que tome previsiones, porque diciembre empezó con más presas de la cuenta.

