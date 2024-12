El Real Estelí se nos metió hasta la cocina

Es verdugo de Saprissa, nudo en la garganta de Herediano y amenaza de Alajuelense por segundo año al hilo. El Real Estelí le puso sazón a las rivalidades costarricenses. Y lo agradezco.

Más allá del morbo, independientemente del resultado de la final de la Copa Centroamericana, ya no podemos ver al cuadro pinolero, ni al fútbol de Nicaragua, con la prepotencia de antaño.

Enemigo o aliado, según sea el caso, el Real Estelí hoy recoge todas las buenas vibras de tibaseños y florenses, como el llamado a gestar un “Morerazo”. Los saprissistas perdonarían los cuatro juegos sin victoria de los últimos cinco disputados ante el cuadro del país vecino; ni qué decir de los heredianos, eliminados en Costa Rica con un hombre más, tras ir ganando 2-0 y recibir un gol en tiempo de reposición. El Real Estelí sería el orgullo nacional de media Costa Rica futbolera si logra ‘jalarse otra torta’.

El llamado Tren del Norte es casi parte del fútbol nacional: lo sacude, lo reta y lo obliga a despertar de su siesta. Se nos metió hasta la cocina. Y le doy la bienvenida.

El equipo de Otoniel Olivas se luce con cambios de juego de un lateral al otro, vértigo por las bandas, mucho regate y amague del medio campo hacia adelante. Sus jugadores más talentosos complican a cualquiera en ese constante arrancar, frenar, hacer una redondela, tocar en corto o cambiar con un pase al otro sector. Tan solo le falta, como dirían en boxeo, más ‘punch’.

Su técnico, además de gran estratega, da clases de señorío.

Su estadio, aunque pequeñito y con césped sintético, resulta de buen ver.

Aunque no iguala la híbrida del Morera Soto o la natural del Saprissa, la gramilla del estadio Indepencia enorgullece al Estelí, por su “innovadora técnica” que minimiza el impacto, con “la mayor calificación de FIFA”, según destaca el club en su sitio web. La mayoría de equipos costarricenses se la desearían.

El plantel refleja una realidad sociocultural que desafía cualquier atisbo de xenofobia; representa buena parte de nuestro día a día en los hogares y desmitifica a Costa Rica como la tierra prometida.

Aquí o allá se cumplen los sueños, con lo vivido a ambos lados del río San Juan, como bien saben Douglas Forbis, Jason Vega, Junior Delgado, Iverson Salmerón, Brayan López y Byron Bonilla, todos con historia en Costa Rica, y hasta doble nacionalidad en algunos casos.

No me extrañaría que el día de mañana (y no un mañana lejano) otros crucen la frontera norte, de aquí para allá y de allá para acá, a aportar esfuerzo, espíritu de lucha y calidad en diferentes ocupaciones.

Revelación del 2023, confirmación del 2024, se abrió campo (nadie se lo regaló) en Centroamérica. Aún tiene historia por escribir, pero su irrupción ha animado, retado, herido, alertado y sacudido a los equipos de siempre.

De momento mandó a callar aquella tonada de “perdiste en Nicaragua, vergüenza nacional”. Aunque pensada como chota contra Alajuelense por una lejana derrota, lleva implícita una enorme cuota de menosprecio al fútbol del país vecino.

Seamos honestos: hoy le debemos al Real Estelí buena parte de la emoción por la Copa Centroamericana y, de paso, unas lecciones de humildad.