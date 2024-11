Claudio Vivas tiene una visión de la Selección de Costa Rica que muchos no compartirán

La Selección de Costa Rica sumó una derrota más ante Panamá y ya acumula seis al hilo ante un rival que goza de una paternidad sobre la Nacional. La Sele tiene todo en contra para avanzar a las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf y lograr el boleto directo a la Copa Oro, tras el 1-0. La caída también condiciona al técnico Claudio Vivas.

Claudio Vivas, técnico de la Selección de Costa Rica, se mostró muy golpeado luego de una nueva derrota ante Panamá. (Rafael Pacheco Granados)

Si bien, aún queda la vuelta, el próximo lunes 18 de noviembre en el Rommel Fernández, y Vivas quiere seguir en el cargo, las sensaciones no son buenas y hasta la afición se metió con él y con los seleccionados. El estratega considera que aún hay vida y no se puede tirar todo por la borda.

Intentó todo con las variantes y el esquema. ¿Cómo explica lo que pasó?

- En este tipo de series los detalles son muy importantes. El rival no nos generó 10 ocasiones de gol, sino solo tres y nosotros también solo tres. A partir de esto, los detalles son trascendentales.

”En el primer tiempo fuimos superiores, en el segundo fue más parejo y cuando ellos estaban mejor, encontraron el penal. Panamá es un buen equipo, está bien aceitado y saben a lo que juegan. Costa Rica hizo un gran esfuerzo y aunque la serie los tiene en ventaja, todo está abierto. Esto continúa”.

¿Cómo está el grupo anímicamente?

- Estamos muy bien anímicamente. No vamos a salir del vestuario saltando o contentos luego de una derrota. Estamos un poco amargados, nos toca regresar a la concentración y cerrar este capítulo. Como cuerpo técnico tenemos la obligación de observar el partido, desmenuzarlo, encontrar lo que hay que mostrarle a los futbolistas y preparar el partido de visitantes.

”Esta es una derrota digna, pero jamás estamos conformes. Son jugadores jóvenes, pero con el temple muy alto y tienen muchas ganas”.

Brandon Aguilera señaló que le daba gracia la reacción de la gente. ¿Cómo trabajan a los jugadores mentalmente ante este tipo de situaciones?

- No escuché lo que dijo. Tendría que hablar con él, para saber lo que pasó, pero con la gente no hay que reaccionar, porque vienen a ver ganar a su equipo y pese al esfuerzo que hicimos y que competimos, perdimos como locales.

”Si se equivocó, hay que hablar con él, porque la gente siempre tiene la razón. Ahora, es un jugador joven y lo viene haciendo bien”.

¿Qué le dice a la gente que salió molesta?

- Vamos a hacer el esfuerzo, para tratar de quedarnos con esta llave. Respetamos al rival, sabemos que tiene sus atributos, pero no es que es una serie terminada. La diferencia de gol es importante, pero estamos vivos, despiertos y con muchas ganas.

Ya van seis juegos sin ganarle a Panamá. ¿Qué análisis hace de la realidad del fútbol de Costa Rica con el de Panamá?

- Ellos vienen con un proceso largo, con un entrenador que está desde la eliminatoria anterior y jugadores buenos, que entienden el esquema. Sin embargo, no despreciemos nuestro fútbol por llegar a seis partidos sin ganarles.

”La prensa debería hacer un análisis más profundo de dónde está nuestro fútbol en Centroamérica, porque tenemos un equipo en la final de la Copa Centroamericana, muchos futbolistas en el exterior y hay que encontrar ese equilibrio entre estilo de juego y resultado. En esta ocasión el resultado maquilla todo, porque hicimos cosas buenas.

”Nos da bronca e impotencia haber perdido, pero estamos de pie y hay que seguir adelante. No hay que rendirse, este grupo es de valientes, son jóvenes y quieren hacer historia”.

¿Por qué Costa Rica se quedó sin respuestas luego del gol?

- Tuvimos un par de ocasiones luego del gol y Panamá no nos hizo más daño. No comparto que no tuvimos respuesta. Sin embargo, teníamos que mantener el equilibrio, porque en esta serie el gol visitante es criterio de desempate. Considero que sí tuvimos respuesta, tal vez no la deseada.

¿Mantendrá el planteamiento o apostará por cambios?

- El planteamiento que hicimos fue presionar al rival en su campo. En el primer tiempo generamos situaciones de riesgo. Jugamos con dos “9″, luego pusimos un volante creativo y mantuvimos los extremos abiertos para profundizar.

¿Considera que Costa Rica perdió la jerarquía y esa historia que tenía antes sobre Panamá?

- No la perdió, lo que pasa es que Panamá ha evolucionado y tiene un desarrollo de juego muy asimilado. De igual forma, Costa Rica también ha crecido y ha realizado un cambio generacional. Tenemos futbolistas muy jóvenes y hay futuro para lo que sigue.