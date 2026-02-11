Christian Sandoval, de Teletica, cuestiona a los grandes, menciona a ‘un genio’ y enciende el debate

Christian Sandoval se mostró muy crítico por el discurso que manejan los equipos en el Torneo de Copa.

No solo Rolando Fonseca emitió una fuerte crítica tras la eliminación de Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Herediano en los cuartos de final del Torneo de Copa. En esa charla en Canal 7, el periodista Christian Sandoval también lo hizo.

El comunicador señaló que en la cancha se vieron dos versiones desmejoradas de la Liga y el Team, ante dos versiones absolutamente competitivas, con ganas y con hambre de participar en el Torneo de Copa, a cargo del Municipal Liberia y Puntarenas FC.

Indicó que esto va más allá del resultado, porque no necesariamente por jugar bien se gana, o por jugar mal se pierde.

Sino que él pone en la palestra las reflexiones de los partidos, cuando se escuchan muchísimas versiones de que el Torneo de Copa es inservible, no ayuda en nada y no aporta.

“José Giacone decía: ‘Los genios que armaron este Torneo de Copa’. Bueno, uno de los genios es Jafet Soto, uno de los genios que aprobó el Torneo de Copa, que le dijo sí al Torneo, es el jefe de él”, comentó Christian Sandoval.

Para él no es sano para el fútbol cuando los discursos se acomodan en el sentido de que el Torneo de Copa sí importa cuando se gana, que ahí sí suma y que es un gran torneo; pero que al perder, se ve como un torneo que quita tiempo, jugadores, ritmo, nivel y que por eso no usan a las principales figuras.

“Y creo que aquí hay circunstancias donde equipos como la Liga y Cartaginés tienen todavía la excusa del torneo internacional (Copa de Campeones de Concacaf), pero en el caso de Herediano y Saprissa no hay otra excusa, tienen que ganar este torneo sí o sí”, citó.

Insistió en que quizás la Liga y los brumosos sí podrían priorizar por eso, porque también están en Concachampions.

“Herediano y Saprissa que no tienen nada a nivel internacional, porque el año pasado lo perdieron todo; y no tienen nada más allá que el torneo nacional y este Torneo de Copa termina siendo de exigencia para estos clubes”, afirmó.

Sus críticas continuaron sobre los discursos y puso como ejemplo que qué pasa si ellos llegan al set con muchas ganas, alegría e ímpetu, pero aparece Ignacio Santos como jefe y les dice que ese noticiero no importa, que no vale la pena...

“El mensaje no es bueno, no es correcto, el mensaje de un equipo grande como la Liga, como Herediano, como Saprissa, como Herediano y Cartaginés es de ir siempre a ganar. Y no puede ser que desde la cúpula le bajan el piso a este torneo y el mensaje es que hagan lo que les dé la gana, de por sí ese torneo no va a sumar”, destacó.

Aparte de catalogarlo como un mensaje mal dado, recordó que desde arriba, los mismos dirigentes de los clubes son quienes aprueban los calendarios de esos torneos.

“Es terrible que no puedan utilizarse ni los Sub-17 ni los Sub-20 porque están en eliminatoria; pero eso es un problema de Unafut y de los presidentes que terminan aprobando ese torneo”, subrayó.

Christian Sandoval dijo que felicitaba a Liberia y a Puntarenas porque se lo tomaron en serio, con jugadores que demostraron hambre, temperamento y ganas.