Christian Sandoval, de Teletica, cuestiona a los grandes, menciona a ‘un genio’ y enciende el debate

Vea lo que dijo Christian Sandoval luego de los últimos partidos del Torneo de Copa y escuchar a los protagonistas

Por Fanny Tayver Marín
Christian Sandoval se mostró muy crítico por el discurso que manejan los equipos en el Torneo de Copa.
Christian Sandoval se mostró muy crítico por el discurso que manejan los equipos en el Torneo de Copa.







