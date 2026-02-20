Castigan a futbolista de Alajuelense por golpe que dejó a Carolina Venegas con la nariz fracturada

En Saprissa FF confían en que Carolina Venegas estará pronto de vuelta, luego de fracturarse la nariz en el clásico contra Liga Deportiva Alajuelense.

Aquellas imágenes de Carolina Venegas derramando sangre en el clásico femenino en el que Liga Deportiva Alajuelense derrotó 2-1 a Saprissa FF surgieron tras un codazo que no se sancionó como falta, a pesar de la que árbitra Dannia Sevilla estaba muy cerca de la acción.

La silbatera no le mostró ni la amarilla, ni la roja a Emelie Valenciano. Pese a los reclamos del cuadro morado, tampoco el cuarto árbitro, Dennilson Sosa, reportó lo sucedido.

Sin embargo, el Comité Disciplinario de la Unión Femenina de Fútbol (Uniffut) tomó cartas en el asunto, sin especificar si actuó de oficio, o si Saprissa envió una nota solicitando que interviniera.

Lo cierto del caso es que ese Comité Disciplinario envió una carta a los equipos en la que les comunica “la resolución adoptada derivada del análisis de los hechos ocurridos” en la acción donde se vieron involucradas Emelie Valenciano y Carolina Venegas.

“Se ha determinado imponer una sanción consistente en dos partidos de suspensión, de conformidad con lo establecido reglamentariamente”, versa en el escrito con fecha del 17 de febrero y firmado por Roberto Campos Sánchez.

Fue la propia Carolina Venegas quien reveló que tiene múltiples fracturas en el hueso nasal después del codazo. Ella temía que el lunes anterior le dijeran que debía operarse.

Sin embargo, Saprissa informó que optaron por un manejo conservador y que si evoluciona bien, la próxima semana podrá integrarse con normalidad a los entrenamientos.

Después de eso, la capitana morada escribió en Instagram: “Algo que me parece importante mencionar es que los mensajes de odio hacia las jugadoras en redes sociales no van a resolver nada. Por favor no promuevan negatividad ni odio. La rivalidad existe en la cancha y ahí se debe quedar”.

Por su parte, Emelie Valenciano dijo públicamente que no es malintencionada, que sabe lo que es pasar por una lesión y le ofrecía una disculpa a Carolina Venegas.

¿Hubo mala leche de Emilie Valenciano? Carolina Venegas terminó ensangrentada y no hubo ni amarilla pic.twitter.com/rqRZEpIeFW — TD Más (@tdmascrc) February 14, 2026

