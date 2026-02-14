Carolina Venegas: ‘A Emelie Valenciano se le fue la mano y no debe estar orgullosa de fracturarme la nariz’

Un codazo desmesurado al rostro, así calificó Carolina Venegas, delantera del Deportivo Saprissa, el codazo que le propinó Emelie Valenciano, jugadora de Alajuelense, en el clásico femenino.

Carolina terminó bañada en sangre y con múltiples fracturas en el hueso nasal. El lunes próximo la evaluará un especialista y se determinará si deben operarla.

“Creo que fue una falta y una acción sumamente artera y, para mí, a ella (Emelie Valenciano) se le fue la mano”, dijo Carolina Venegas en entrevista con La Nación.​

La atacante debió ser trasladada al hospital, donde le hicieron un TAC para determinar si hubo más lesiones, aparte de la fractura en la nariz.

“Para ser muy honesta, yo no creo que haya planeado fracturarme la nariz. Tengo una buena relación de colega con Emelie Valenciano, nunca he tenido un problema con ella y, cuando hemos convivido en selección nacional o en algún espacio fuera, siempre he tenido buena relación con ella”, opinó Carolina, quien cree que Valenciano no planeó lesionarla, pero le parece que era consciente de que le lanzó el codo.​

“Yo no creo que ella haya pensado ‘voy a ir a quebrarle la nariz a Carolina’. Estoy segura de que, sabiendo lo que pasó, o sea, estoy segura de que ella, sabiendo que me fracturó la nariz, pues no debe sentirse orgullosa de eso”, aseguró Carolina.​

¿Hubo mala leche de Emilie Valenciano? Carolina Venegas terminó ensangrentada y no hubo ni amarilla pic.twitter.com/rqRZEpIeFW — TD Más (@tdmascrc) February 14, 2026

Venegas recordó que, en la jugada, el balón no estaba en medio; no era para una disputa cuerpo a cuerpo que llevara al golpe en el rostro.​

“El balón pica, se va hacia un lado y ella me lanza el codo, ella me lo tira. O sea, no es ni siquiera que cubre, ella me tira un codazo a la cara”, dijo Carolina Venegas.​

A Valenciano ni siquiera la amonestaron por la acción y esto sorprendió a la delantera morada.

“Eso era para expulsión. Es una jugada completamente antifútbol y anti fair play. Es inaceptable que los árbitros no reaccionaran; la árbitra estaba a dos metros de la jugada y el cuarto árbitro estaba de frente, vio lo sucedido”, mencionó Carolina.

Venegas indicó que le salían chorros de sangre y ni siquiera amonestaron a la rival.

“Este tipo de jugadas no se pueden dar en el fútbol femenino y lo peor es que no haya ni una sanción. Si ella hubiera podido escoger, seguro no saca ese codo así, pero lo sacó”.​

Carolina añadió que, tras el compromiso, Emelie Valenciano no se comunicó con ella; lo hizo este sábado, por medio de un mensaje de WhatsApp, para disculparse por lo sucedido.​

“Ella me envió ese mensaje disculpándose y, como dije antes, no creo que haya pensado lesionarme, fracturarme, pero me sacó el codo. Ella sabía lo que hacía en el momento de la acción, sabía que sacó el codo de más. Se le fue la mano con lo que hizo”, expresó Carolina Venegas.

Carolina Venegas opinó que Emelie Valenciano le lanzó el codo y terminó fracturándole la nariz. (Jose Cordero/José Cordero)

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.